TSV Deizisau Frauen – Niederlage gegen den Tabellenführer TSV Nellmers

Nachdem man im Hinspiel durch individuelle Fehler mit 3:1 gegen die Frauen des TSV Nellmersbach verlor, verlangte der Trainer Chris Händgen heute eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive sowie ein Angriffs Pressing, mit dem man von Beginn an den Gegner unter Druck setzen und so zu Fehlern zwingen wollte. Zu Beginn des Spiels gelang es der gegnerischen Mannschaft vor allem durch ein schnelles Umschaltspiel und tiefe Bälle hinter die Abwehrkette ins Spiel zu kommen und somit die ersten Torchancen herauszuspielen. Die erste Torchance im Spiel gelang den Deizisauerinnen nacheinem gutem Umschaltspiel nach Eckball der Gegnerinnen. Durch starke und kämpferische Leistung der Abwehrkette sowie Vordermannschaft gelang es den Deizisauerinnen, das 0:0 bis zur Halbzeitpause zu halten. Auch nach der Halbzeitpause konnten die Deizisauerinnen vor allem durch ihre Leistung in den Zweikämpfen glänzen. Die Frauen des TSV Nellmersbach erhöhten jedoch den Druck und erzielten schließlich in der einundsechzigsten Spielminute den 0:1 Führungstreffer durch Celine Mack, die einen Konter nach guter Vorlage verwandelte. Direkt nach dem Rückstand verpassten die Deizisauerinnen im Gegenangriff knapp den Ausgleichstreffer nach einem Fernschuss. In der dreiundsiebzigsten Spielminute erhöhte der TSV Nellmersbach dann jedoch auf 0:2, indem sie nach einem Einwurf schneller im Kopf waren und Kim Jasmin Redelfsfrei im Strafraum zum Schuss kommt und nur noch einschieben muss. Trotz des intensiven Spiels gelingt es den Deizisauerinnen nach dem Rückstand nicht mehr, den Anschlusstreffer zu erzielen und die Leistung auch gegen Ende der Partie läuferisch auf den Platz zu übertragen. Der TSV Nellmersbach erzielte schließlich in der neunzigsten Spielminute durch Maike Niklas den 0:3 Endstandtreffer. Die Deizisauerinnen bleiben somit mit fünf Punkten Abstand auf dem achten Tabellenplatz.

Am kommenden Sonntag, den 13. April sind die Deizisauerinnen zu Gast bei den Frauen des SportvgFeuerbach, welche mit dreißig Punkten den dritten Tabellenplatz belegen. Anpfiff ist um 11:00 Uhr.