TSV Deizisau Frauen – Bitteres Unentschieden in Schorndorf

Mit einem Ausgleichstreffer kurz vor Spielende fühlte sich das Ergebnis von 2:2 der Deizisauerinnen am vergangenen Sonntag gegen die SG Schorndorf wie eine bittere Niederlage an. Von Beginn an lieferten sich beide Mannschaften ein sehr hitziges Spiel, welches auch immer wieder durch Kommentare der Heimbank unterbrochen worden ist. Die Frauen des TSV Deizisau wollten unbedingt die ersten drei Punkte der Saison einfahren. In der 18. Spielminute gehen die Deizisauerinnenzunächst mit 0:1 in Führung. Nach einer Flanke von Fabienne Siegel lupfte Marlen Mora zum Führungstreffer. Die Heimmannschaft der SG Schorndorf versuchte durch Pressing und lange Bälle bereits vor der Halbzeit den Ausgleichstreffer zu erzielen, doch den Deizisauerinnen geling es mit einer gemeinsamen Verteidigung durch alle Reihen den Führungstreffer bis zur Halbzeitpause zu halten. Nach der Pause erzielten die Schorndorferinnen mit einem einfachen Doppelpass in der 54. Spielminute durch Larissa Tihanyi den 1:1 Ausgleichstreffer. Die Deizisauerinnen ließen sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und gingen in der 69. Spielminute erneut in Führung. Nach einem langen Ball von Fabienne Siegel verwandelte Julia Knoblauch nach einer tollen Ballannahme am Sechzehner und anschließendem Schuss ins lange Eck. Die Deizisauerinnen versuchten nach der Führung die schnellen Umschaltspiele der Schorndorferinnen zu unterbinden und den Sieg mit nach Deizisau zu nehmen. Nach einem Foulspiel verwandelten die Schorndorferinnen dann jedoch nach kurzer Ablage der Freistoßschützin in der 89. Spielminute dann durch Larissa Tihanyi zum 2:2 Unentschieden. Trotz vier Minuten Nachspielzeit gelang es nicht mehr, nochmals gefährlich vor das Tor der Gegnerinnen zu kommen.



Jetzt heißt es für die Deizisauerinnen das Unentschieden im Training in der kommenden Woche aufzuarbeiten, die Wunden heilen zu lassen und die blutverschmierten Trikots zu säubern. Am kommenden Sonntag, den 05. Oktober spielen die Deizisauerinnen daheim gegen die SGM TSV Heumaden / SV Sillenbuch. Anpfiff ist um 11:00 Uhr.



