TSV Deizisau Frauen – Bittere Niederlage im ersten Rückrundenspiel

Mit einer knappen Niederlage von 3:2 müssen sich die Deizisauerinnen im ersten Rückrundenspiel gegen den FC Biegelkicker Erdmannhausen geschlagen geben.

Nach der Winterpause verfolgen die Deizisauerinnen klar das Ziel, das Tabellenmittelfeld in der Regionenliga 2 zu erreichen. Im ersten Spiel der Rückrunde galt man gegen den Tabellenzweiten aus Erdmannhausen nicht als Favoriten, wollte jedoch von Beginn an durch eine kämpferische Leistung die Gegnerinnen zum Straucheln bringen. Dies gelang den Deizisauerinnen sehr früh und bereits in der ersten Spielminute erzielte Torschützin Julia Knoblauch nach Vorlage durch Anna Koch den 0:1 Führungstreffer. Die Deizisauerinnen setzten die Gegnerinnen unter Druck und es gelang ihnen, das Spiel zu unterbinden. Claudia Lopes erhöhte nur vier Minuten später in der fünften Spielminute mit einem schönen Fernschuss zum 0:2. Die Bigelkickerinnen versuchten sich von dem frühen Rückschlag zu erholen und ins Spiel zu finden. Der Anschlusstreffer gelang ihnen durch Sina Baßler in der siebzehnten Spielminute zum 1:2 Halbzeitstand. In der Halbzeit forderte Trainer Chris Händgen weiterhin dazu auf, über die jeweiligen Schmerzgrenzen hinaus zu gehen sowie als Team gemeinsam alles zu geben. Nach der Halbzeit gelang den Deizisauerinnen zunächst die erste Chance nach Wiederanpfiff. Nach einem direkt verwandelten Freistoßtor in der fünfundfünfzigsten Spielminute durch Diellza Shala glich die Heimmannschaft jedoch zum 2:2 aus. Durch den Ausgleichstreffer wurde das Spiel zweikampfintensiver und beide Mannschaften hätten sich die Punkteteilung verdient. In der letzten Spielminute der regulären Spielzeit erzielten die Frauen von Erdmannhausen dann jedoch den 3:2 Führungstreffer durch Sina Baßler. Die Deizisauerinnen warfen nochmals alles nach vorne, jedoch bekamen sie mit der letzten Spielaktion keinen klaren Elfmeter mehr für sich gepfiffen und das Spiel endete mit 3:2.