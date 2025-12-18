TSV Deinsen verpflichtet Karim Farid

Der TSV Deinsen hat seinen ersten Neuzugang für die Winterpause vorgestellt. Karim Farid wechselt vom Bezirksligisten SV Türk Gücü Hildesheim zum TSV. Der dreiundzwanzig Jahre alte Offensiv Allrounder stammt aus Elze und ist in der Region bereits seit mehreren Jahren aktiv.

Farid spielte in der vergangenen Saison eine tragende Rolle beim SV Türk Gücü Hildesheim und gewann mit dem Verein das Double in der Kreisliga. Beim TSV Deinsen soll er die Offensive verstärken und zusätzliche Variabilität in das Angriffsspiel bringen.

Teammanager Sercan Zümrüt erklärte zum Transfer, dass der Kontakt zu Farid bereits seit längerer Zeit bestanden habe. Die Gespräche seien ehrlich und konstruktiv verlaufen. Mit seiner Persönlichkeit, seinen sportlichen Qualitäten und seinem Wohnort passe der Spieler gut in das Profil des Vereins.