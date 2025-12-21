TSV Deinsen verpflichtet Aycan Alpagut

Der TSV Deinsen hat seinen zweiten Neuzugang für die Winterpause bekannt gegeben. Aycan Alpagut verstärkt ab sofort die Offensive des Vereins. Der siebenundzwanzig Jahre alte Stürmer kommt vom Bezirksligisten SV Türk Gücü Hildesheim.

Alpagut ist in der Hildesheimer Fußballszene seit Jahren bekannt. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er in der Jugend des VfV 06 Hildesheim. Im Herrenbereich spielte er unter anderem für Newroz Hildesheim und den WTW Wallensen. Im Hamelner Raum war er bereits gemeinsam mit Agron Luma und Ousmane Soumah aktiv und war am historischen Double Gewinn des WTW Wallensen beteiligt.

Teammanager Sercan Zümrüt bezeichnete Alpagut als Wunschstürmer des Vereins. Er zeigte sich überzeugt davon, dass der Angreifer das Spiel des TSV mit seiner körperlichen Präsenz und Explosivität bereichern werde. Zudem hob Zümrüt die menschlichen Qualitäten des Spielers hervor und bedankte sich bei Agron Luma und Ousmane Soumah für die Vermittlung des Kontakts.