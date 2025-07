TSV Deinsen unterliegt im ersten Testspiel

Der TSV begann offensiv stark: Bereits in der 2. Minute brachte Leandro Fischer seine Farben mit 1:0 in Führung. Doch in der Folge zeigte sich die junge Mannschaft zu inkonsequent im Torabschluss – zahlreiche gute Gelegenheiten blieben ungenutzt. Die Gäste aus Neuhof nutzten ihre Chancen effizienter und gingen mit einer 2:1-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel glich Rohan Durak in der 55. Minute zum 2:2 aus, ehe BW Neuhof innerhalb von knapp 20 Minuten auf 5:2 davonzog. Der Treffer von Elbisjon Ahmetaj zum 3:5-Endstand in der 80. Minute blieb letztlich nur Ergebniskosmetik.