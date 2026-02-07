TSV Deinsen testet gegen den SV Newroz Hildesheim

– Foto: Mathias Leschek

Die Herrenmannschaft des TSV Deinsen bestreitet am Samstag ihr erstes Testspiel der Rückrundenvorbereitung. Gegner ist das Landesliga Team des SV Newroz Hildesheim. Anstoß ist um 18:15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz von Eintracht Hildesheim, der für diese Partie zur Verfügung gestellt wird.

Der TSV Deinsen ist seit dem vergangenen Sonntag wieder ins Training eingestiegen. Die ersten Einheiten fanden unter winterlichen Bedingungen mit Eis und Schnee statt und markieren zugleich den Trainingsauftakt unter dem neuen Cheftrainer Dennis Martin.

Heute, 18:15 Uhr TSV Deinsen TSV Deinsen SV Newroz Hildesheim SV Newroz H 18:15 PUSH

Der SV Newroz Hildesheim geht mit einem stark veränderten Kader in die Vorbereitung, nachdem es im Winter einen größeren personellen Umbruch gegeben hat. Die Wetterprognose für Samstag sieht leichte Plusgrade vor, sodass derzeit davon ausgegangen wird, dass das Freundschaftsspiel wie geplant ausgetragen werden kann.