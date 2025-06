TSV Deinsen startet in die Vorbereitung

Am Sonntagvormittag hat der TSV Deinsen mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Kreisliga begonnen. Um 11 Uhr bat der neue Cheftrainer Kevin Lasenowski zur ersten Trainingseinheit auf den heimischen Sportplatz.

Insgesamt 16 Spieler waren bei der Premiere unter dem neuen Übungsleiter dabei, darunter mehrere Neuzugänge, die in den kommenden Tagen offiziell vorgestellt werden sollen, sowie ein bis zwei Trainingsgäste.

In den kommenden Wochen steht ein intensives Programm an. Trainiert wird jeweils dienstags, donnerstags und freitags um 18:30 Uhr. An den kommenden vier Sonntagen stehen zudem Testspiele an. Zum Auftakt empfängt der TSV Deinsen am kommenden Sonntag um 14 Uhr die A-Jugend des SV BW Neuhof.