TSV Deinsen siegt im Rückrundenauftakt

TSV Deinsen gewinnt das erste Rückrundenspiel 2026 mit 3:2 gegen FSV Algermissen. Neuzugang Aycan Alpagut bringt das Team früh in Führung, doch erst zwei späte Treffer sorgen für den entscheidenden Heimsieg unter Neu-Trainer Dennis Martin.

In der 10. Minute erzielte Neuzugang Aycan Alpagut mit der ersten Torchance die Führung für Deinsen. Nach einem schnellen Konter konnte der Gästekeeper den Ball nicht sauber klären, sodass der Treffer problemlos vollendet wurde. In der Folge verpasste das Heimteam, die Führung auszubauen – mehrere Chancen, darunter ein Lupfer nach Konter, blieben ungenutzt.

Die Gäste blieben vor allem über Standards gefährlich. Nach einem Freistoß rettete noch die Latte, doch in der 35. Minute fiel der Ausgleich: Nach einer verlängerten Ecke drückte ein Angreifer den Ball aus Nahdistanz über die Linie. Kurz vor der Pause blieb es beim 1:1.

Späte Tore sichern den Sieg

Nach der Pause verlief die Partie zunächst ruhig. In der 60. Minute gingen die Gäste erneut nach einer Ecke in Führung, erneut nach einer Standardsituation. Deinsen erhöhte daraufhin das Tempo und kam in der 70. Minute zu einem abgeblockten Schuss. Nur wenige Minuten später gelang der Ausgleich mit einem sehenswerten Volley aus 18 Metern.