TSV Deinsen meldet sich mit Remis zurück

– Foto: TSV Deinsen

Der TSV Deinsen hat nach zuletzt drei Niederlagen wieder gepunktet. Beim RSV Achtum erkämpfte sich die Mannschaft ein 2:2 (2:1) und nahm damit zumindest einen Zähler mit auf die Heimreise.

Dabei war Deinsen über weite Strecken das spielbestimmende Team, ohne sich für die Überlegenheit ausreichend zu belohnen. Stattdessen geriet die Mannschaft nach zwei vermeidbaren Kontern früh mit 0:2 in Rückstand. Kurz vor der Pause gelang jedoch der wichtige Anschluss: Nach einem Freistoß von Aycan Alpagut traf Samir Pllana per Kopf zum 1:2.

Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spielgeschehen fast vollständig in die Hälfte der Gastgeber. Der TSV Deinsen erhöhte den Druck kontinuierlich, klare Abschlüsse blieben jedoch lange aus. Erst in der 80. Minute wurde der Aufwand belohnt, als Elbisjon Ahmetaj den verdienten Ausgleich erzielte. In der Schlussphase bot sich sogar noch die Chance auf den Sieg, doch ein möglicher Strafstoßpfiff nach einem Foul an Ahmetaj blieb aus.