TSV Deinsen feiert Trikot-Premiere mit Sieg gegen Tabellenführer

Die Herren des TSV Deinsen liefen am Sonntag erstmals in ihren neuen Trikots auf – und feierten prompt einen Erfolg gegen den Spitzenreiter FC Concordia Hildesheim. Möglich gemacht wurde die Anschaffung durch den langjährigen Partner Homann Automobile GmbH.

Der TSV Deinsen hat am Sonntag nicht nur drei Punkte geholt, sondern auch seine neuen Vereinsfarben auf dem Platz präsentiert. Erstmals spielten die Herren in weiß-hellblauen Trikots, die an die lange Tradition der blau-weißen Farben sowie an das historische Wappen des Klubs erinnern.

Vor dem Anpfiff gegen den FC Concordia Hildesheim fand die offizielle Übergabe statt: Präsident Norbert Fengler überreichte im Rahmen der Präsentation durch Kapitän Vincenzo Guida und Organisator Mensur Isufi ein Präsent an Karsten Homann von der Homann Automobile GmbH. Der langjährige Sponsor hatte den neuen Satz Trikots ermöglicht.