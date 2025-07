TSV Deinsen: Durchwachsene Vorbereitung vor Pokalstart

Nach der deutlichen 2:7-Niederlage gegen den SC Drispenstedt – beide Treffer erzielte Neuzugang Davit Tchabashvili – gelang dem Team gegen die Reserve von BW Salzhemmendorf ein 5:3-Erfolg. Vor allem im ersten Durchgang entwickelte sich eine unterhaltsame Begegnung mit vielen Höhepunkten auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit machten sich dann die intensiven Trainingseinheiten der vergangenen Wochen bemerkbar, das Spieltempo nahm spürbar ab.

0:1 Elias Körner (2.)

1:1 (5.)

1:2 Rohan Durak (10.)

2:2 (15.)

2:3 Elias Körner (17.)

2:4 Davit Tchabashvili (27., Elfmeter)

3:4 (55.)

3:5 Rohan Durak (60.)

Am kommenden Samstag steht für den TSV Deinsen dann das erste Pflichtspiel an: In der ersten Runde des neuen Kreispokals – entstanden aus der Fusion der Fußballkreise Hildesheim und Holzminden – gastiert das Team um 15 Uhr beim FC Hohe/Brökeln.