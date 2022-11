TSV-Damen weiter noch ohne Punkte

Nach der Niederlage gegen Reimlingen konnten die TSV-Damen vergangenes Wochenende auswärts in Deiningen abermals keine Punkte aus dem Ries entführen. In der Anfangsphase war das Spiel ausgeglichen. In der 18. Minute nutzt Julia Manier einen Abschlagfehler und bringt die Schwarz-Gelben in Führung. Die Freude währte aber nur kurz, denn die Gastgeberinnen kommen über einen Konter zum Ausgleich, kurze Zeit darauf gehen sie sogar in Führung. Die TSV-Damen um die rehabilitierte Kapitänin Anna Wörle lassen sich nicht beirren und spielen weiter nach vorne. Nach einer Flanke von Lisa Gerblinger steht Laura Müller im Deininger Strafraum richtig und trifft per Kopf zum Ausgleich (35.). Auch danach erarbeitet sich der TSV gute Chancen durch Manier, Gerblinger und Wörle, muss aber weitere zwei unglückliche Gegentreffer einstecken. Doch der TSV gibt nicht auf und kämpft weiter. In der 84. verkürzt Manier nach Zuspiel von Gerblinger auf 4:3, der Ausgleich war den Schwarz-Gelben jedoch nicht mehr vergönnt. Nach dem spielfreien Wochenende geht es im Pokal am 19.10 weiter.