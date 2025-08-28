TSV Dahl zieht nach Sieg in Hohenlimburg in die zweite Pokalrunde ein

Hohenlimburg startete engagiert in die Partie und machte es dem TSV Dahl in der Anfangsphase schwer. Die Gastgeber verteidigten konsequent und versuchten immer wieder über schnelle Gegenstöße zum Erfolg zu kommen. Der TSV tat sich zunächst schwer, kam aber nach und nach besser ins Spiel.



In der 36. Minute fiel die Führung für Dahl. Nach einer Ecke von Rüger stand Alexander Kelm im Fünfmeterraum richtig und drückte den Ball zum 0:1 über die Linie. Nur zwei Minuten später legte der TSV nach: Über die rechte Seite kombinierten sich die Gäste im Tiki-Taka-Stil nach vorne, ehe ein langer Ball auf die linke Seite gespielt wurde. Dort nahm Tim Rex den Ball im Strafraum auf und vollendete zum 0:2. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.



Direkt nach dem Wiederanpfiff sorgte Dahl für die Vorentscheidung. In der 49. Minute traf der zur Pause eingewechselte Fynn Lakotta nach Vorlage von Lenard Dreher zum 0:3. Die SG gab sich nicht auf und spielte weiterhin mutig nach vorne. Die Gäste tauchten mehrfach gefährlich vor dem Tor auf, konnten seine Chancen jedoch nicht nutzen. Auch mehrere Abseitssituationen verhinderten mögliche Torerfolge.



Die größte Möglichkeit für Hohenlimburg ergab sich nach einem Distanzschuss. Der TSV-Keeper lenkte den Ball stark an den Innenpfosten, von wo er unglücklich an Verteidiger Marius Weiß abprallte und von ihm ins eigene Tor – 1:3.



Am Ende setzte sich der TSV Dahl mit 1:3 durch und zog in die nächste Runde ein. Hohenlimburg zeigte trotz der Niederlage eine kämpferisch gute Leistung, während der TSV seine Chancen konsequent nutzte und die Partie für sich entschied.