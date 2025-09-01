TSV Dahl feiert verdienten 5:2 Sieg gegen FC Gora Hagen

Der TSV Dahl startete furios in die Partie des vierten Spieltags gegen den FC Gora und ging bereits in der ersten Minute durch ein Blitztor von René Goede in Führung. In der 14. Minute erhöhte Goede nach starkem Pressing und gutem Vorwärtslauf auf 2:0.

In der 33. Minute traf Florian Rüger zum 3:0 für Dahl, doch nur eine Minute später konnte Berkant Erkan für Gora auf 3:1 verkürzen. Mit diesem Stand ging es auch in die Halbzeitpause.