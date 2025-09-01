TSV Dahl feiert verdienten 5:2 Sieg gegen FC Gora Hagen

Der TSV Dahl startete furios in die Partie des vierten Spieltags gegen den FC Gora und ging bereits in der ersten Minute durch ein Blitztor von René Goede in Führung. In der 14. Minute erhöhte Goede nach starkem Pressing und gutem Vorwärtslauf auf 2:0.
In der 33. Minute traf Florian Rüger zum 3:0 für Dahl, doch nur eine Minute später konnte Berkant Erkan für Gora auf 3:1 verkürzen. Mit diesem Stand ging es auch in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel baute Michael Kupilas in der 63. Minute die Führung auf 4:1 aus. Fünf Minuten später verkürzte Berkant Erkan erneut für Gora auf 4:2. In der 84. Minute setzte Justin Brandon-Will den Schlusspunkt zum 5:2-Endstand für den TSV Dahl.
Die Gastgeber zeigten eine sehr engagierte Leistung mit vielen Läufen nach vorne und starkem Pressing. Trotz einiger ungenutzter Chancen war der Sieg für Dahl verdient und spiegelt die spielerische Überlegenheit über weite Strecken der Partie wieder.
Nächste Woche geht es für den TSV Dahl Auswärts in Wengern um 15:00 Uhr weiter.
Gora hingegen hat Spielfrei.