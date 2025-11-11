TSV Dahl empfängt Al-Seddiq Hagen – Fokus auf stabile Hinrunde

in der vorherigen Saison konnten die Dahler einen 5:2 Heimsieg gegen Al Seddiq einfahren – Foto: TSV Dahl 1878 e.V.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr TSV Dahl TSV Dahl Al Seddiq Hagen Seddiq Hagen 15:00

Am 15. Spieltag der Kreisliga steht für den TSV Dahl das nächste Heimspiel an. Am Sonntag um 15:00 Uhr empfängt die Mannschaft Al-Seddiq Hagen und möchte an die überzeugende Leistung aus dem 8:2-Sieg gegen Schwarz-Weiß Breckerfeld 2 anknüpfen. Mit 21 Punkten aus zehn Spielen und einem Torverhältnis von 44:15 hat sich der TSV Dahl im oberen Tabellenfeld etabliert. Zum Abschluss der Hinrunde will das Team seine gute Ausgangsposition festigen und den positiven Lauf fortsetzen.

Im letzten Spiel zeigte sich die Offensive der Dahler in beeindruckender Form. Besonders Michael Kupilas erwies sich erneut als treffsicher und erzielte drei Tore. Kapitän Marcel Weiß überzeugte als Antreiber im Mittelfeld mit vier Vorlagen und einem eigenen Treffer, während die Defensive über weite Strecken stabil stand und nur wenig zuließ. Einziger Wermutstropfen ist der Ausfall von Nico Frank Dreesbach, der nach seiner roten Karte aus dem vergangenen Spiel gesperrt fehlen wird. Ansonsten steht dem Trainerteam voraussichtlich der komplette Kader zur Verfügung.