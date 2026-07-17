TSV Dachau: Mit Durach wartet ein dicker Brocken zum Saisonauftakt Landesliga Südwest von Robert Ohl · Gestern, 11:20 Uhr · 0 Leser

Sehr zufrieden mit der Vorbereitung auf die neue Landesliga-Saison: 1865-Trainer Christian Doll. – Foto: habschied

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 steigt mit dem Auswärtssopiel beim VfB Durach in die neue Saison ein. Die Dachauer haben heuer viel vor.

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison 2026/27. Und der erste Gegner ist gleich ein dicker Brocken der Liga. Die Dachauer sind zu Gast beim VfB Durach (Samstag, 14 Uhr). Durach ist so etwas wie ein Urgestein der Liga, der VfB geht bereits in die sechste Landesliga-Saison und war nie schlechter platziert als Platz acht. In der vergangenen Saison spielten die Duracher sogar lange um einen Aufstieg in die Bayernliga mit, bis am Ende die Kräfte ausgingen. Dennoch stand nach Saisonschluss ein respektabler 6. Platz.

Das Heimspiel vor einem Jahr gewann Dachau 2:1 durch zwei Treffer von Lorenz Knöferl. In Durach setzte es eine 1:3-Niederlage. Im letzten Testspiel wurde der Bayernligist TSV 1860 Rosenheim mit 2:1 besiegt, die Dachauer dominierten deutlich. Auffallend war in der Vorbereitung insgesamt, dass alles sehr harmonisch und eingespielt wirkte. Das lag auch daran, dass es kaum Fluktuation im Kader gab. Mit Paolo Cipolla (FSV Pfaffenhofen) und Emilio Corrao (SV Waldeck) kamen nur zwei Neuzugänge. Den Verein verließe Leonardo Krstic (Eintracht Karlsfeld), Kerim Özdemir (Kirchheimer SC), Emilio D’Avanzo (SC Oberweikertshofen), Alskandar Banipal (unbekannt) und Stefan Vötter (TSV Hilgertshausen). Auf den verletzten Mittelfeldspieler Leon Pfeiffer muss Trainer Christian Doll bis auf Weiteres verzichten.