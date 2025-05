TSV Dachau II düpiert Zweiten – TSV Arnbach mit Big Points – SV Sulzemoos mit Last-Minute-Sieg

SC Inhauser Moos – TSV Arnbach 1:3: Aufsteiger TSV Arnbach hat einen wichtigen Sieg zum möglichen direkten Klassenerhalt gefeiert. Inhausen stand in der ersten Halbzeit sehr tief und überließ Arnbach den Ball. Das 0:1 in der 25. Minute erzielte Fabian Beck, der einen an Felix Obeser verursachten Foulelfmeter verwandelte. Christoph Vogl mit einem Pfostenschuss und Markus Willibald versäumten es anschließend, schnell höher zu stellen. Die Gastgeber waren aus dem Spiel heraus harmlos, nur bei Standards wurde es gefährlich.

Das 1:0 hatte Enis Kavkazi in der 40. Minute nach einem schönen Spielzug erzielt. Mick Dorfmeister machte in der 77. Spielminute mit seinem Schuss aus 16 Metern halblinke Position ins lange Eck vorzeitig den Deckel drauf. „Alles in allem wurden wir für unseren unermüdlichen Einsatz und unser sehr diszipliniertes Verteidigen belohnt“, so Dolls Fazit.

Felix Obeser erzielte kurz nach Wiederbeginn nach einem katastrophalen Fehlpass eines SCI-Spielers das 0:2. Die Arnbacher versäumten es in der Folge, das Spiel zu entscheiden – vor allem, weil Fabian Beck seinen zweiten Strafstoß (wieder Foul an Felix Obeser) verschoss. So brachte Richard Walter die Gastgeber durch einen Kopfball in der 74. Minute wieder ran. Obeser entschied die Partie in der 90. Spielminute mit einem Kopfballtor nach Freistoß von Mario Fischhaber.

„Die zweite Halbzeit war spielerisch nicht gut von uns, das war zu zerfahren, wir waren fast nur noch am Verteidigen“, so Arnbach Sprecher Florian Mayr. „Aber jeder hat wieder für den anderen gekämpft.“

SV Olympiadorf – SpVgg Erdweg 1:0: Die SpVgg Erdweg reiste mit dem letzten Aufgebot zum Aufstiegsaspiranten SV Olympiadorf. Alles andere als optimale Bedingungen also aus Sicht des Schlusslichtes, das allerdings eine gute Leistung zeigte. Über 90 Minuten hielt die Mannschaft von Michael Dietl und Marko Juric mit. Allerdings fehlte – wie so oft in dieser Saison – das Spielglück. Denn als tief in der Nachspielzeit alles auf ein Remis hindeutete, hatten die Gäste sogar eine Topchance auf den Sieg. Der Ball landete aber nicht im Tor. Passiert.

Doch für die Erdweger kam es nun knüppeldick, denn im direkten Gegenzug schoss Matthew Atkinson den SV Olympiadorf zum Sieg (90.+5) – und stürzte das wackere Tabellenschlusslicht ins Tal der Tränen. Was bleibt, ist der Stolz auf einen couragierten Auftritt. „Wir waren über 90 Minuten ebenbürtig und haben keine Chancen zugelassen, müssen aber leider trotzdem ohne Punkte nach Hause fahren. Jetzt wird es verdammt eng, aus dieser Situation rauszukommen”, sagte SpVgg-Sprecher Robert Strixner. Er versicherte aber, dass die Mannschaft alles geben werde, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu nutzen.

TSVE Karlsfeld II – FSV Harthof 3:1: Seit dem fünften Spieltag stand die Eintracht-Zweite auf einem direkten Abstiegsplatz. Vier Runden vor Schluss endete diese Serie, denn gegen den FSV Harthof setzte die Elf von Trainer Fabian Porsch ihren Aufwärtstrend fort. „Wir haben versucht, zwischen Pressing und tiefer Verteidigung zu variieren”, so Porsch. Die Gäste aus München hatten damit Probleme und fanden nicht zu ihrem Spiel – von einem Lattentreffer nach wenigen Sekunden abgesehen.

Mehr Aktionen erarbeitete sich die Eintracht-Zweite um Flo Schrattenecker, Bastian Kirschner und Jonas Kuhn, die in dieser Saison jeweils mehr als zehn Einsätze im Landesliga-Team verbuchen können. Letzterer sollte sich zum Matchwinner aufschwingen. In der 10. Minute war Kuhn zum ersten Mal nach einem Chip von Tim Duchale zur Stelle – 1:0 für Karlsfeld. Die Porsch-Elf verteidigte in der Folge souverän und schnupperte am zweiten Treffer. Diesen erzielte erneut Kuhn, der nach einem langen Ball von Franz Bayerl einen Patzer in der Hintermannschaft der Gäste bestrafte (56.). Harthof war in der Folge bei Standards gefährlich, aus dem Spiel heraus funktionierte weiterhin wenig. Nur einmal passten die Karlsfelder nicht auf – und prompt klingelte es. Yunis Abu Zeina verkürzte per Heber (72.). Doch nur wenige Minuten später stellte Kilian Schestak auf 3:1 (77.). Damit verpasste er der Aufholjagd der Gäste einen Dämpfer. Karlsfeld kletterte durch den Sieg auf einen Relegationsplatz.

Türkspor Garching – SV Sulzemoos 2:3: Es war viel los in Garching, denn Gastgeber Türkspor und der SV Sulzemoos klappten bereits in der ersten Hälfte die Visiere hoch. Die Folge war ein höhepunktreiches Duell, in dem Rachid Teouri die Heimelf in Führung brachte (17.). Ein Dämpfer für den SVS, der nach der Niederlage am gegen Karlsfeld II eigentlich eine Reaktion zeigen wollte. Sulzemoos verdaute den Rückstand aber schnell und schlug doppelt zurück. Christopher Heilig (22.) und Mehmet Ayvaz (31.) drehten mit ihren Treffern das Spiel. Ayvaz hatte noch vor der Pause die beste von mehreren guten Möglichkeiten auf beiden Seiten, er konnte einen Elfmeter (nach Handspiel) aber nicht verwandeln.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Garching den Druck, doch SVS-Torhüter Maximilian Kronschnabl und seine Vorderleute verhinderten den Ausgleich. In der Nachspielzeit wurde es dann richtig eng, als die Latte für Kronschnabl rettete. Die letzte Aktion war dies aber noch lange nicht. Zunächst erzielte Clint Schmidt den Ausgleich für die starken Garchinger (90.+1). Es war aber immer noch nicht Schluss. Die letzte Aktion gehörte Ayvaz, der nach seinem verschossenen Elfmeter genauer zielte und den SVS mit seinem zweiten Treffer des Tages noch zum 3:2-Sieg schoss (90.+2). „Wir waren heute extrem diszipliniert und haben uns nur auf uns und unser Spiel konzentriert, was die letzten Wochen nicht immer der Fall war”, freute sich SVS-Sprecher Dennis Reith.