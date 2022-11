Kopfverletzung: Marcel Kosuch musste bei seiner Auswechslung im Rosenheim-Spiel gestützt werden. Der Angreifer kann aber in Deisenhofen spielen. – Foto: ro

TSV Dachau: Die Rückrunde muss besser werden Fußball Bayernliga

Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 ist am Samstag zu Gast beim FC Deisenhofen. Spielt er so wie in der ersten Halbzeit gegen Rosenheim, gibt‘s eine Packung.

Dachau – Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben am zurückliegenden Wochenende ihre Pflicht erfüllt und das Tabellenschlusslicht Rosenheim 3:1 geschlagen. Am heutigen Samstag geht es gegen ein anderes Kaliber: Um 14 Uhr treten die Dachauer beim FC Deisenhofen zum ersten Rückrundenspiel der Bayernliga an. Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Rosenheim, bei dem wirklich nur die Punkte zählten, gilt es, beim Tabellenachten Deisenhofen einige Schippen im Leistungsbereich draufzulegen. Ziel ist es, den Anschluss an die Tabellenplätze, die am Ende den sicheren Klassenerhalt bedeuten, herzustellen. Mit einer so schwachen ersten Hälfte wie gegen Rosenheim dürfte im Spiel gegen die Elf von Trainer Andreas Pummer wenig zu holen sein.

Der FC Deisenhofen spielte zuletzt gegen den Tabellenführer Schalding-Heining respektabel mit, verlor dennoch 0:2. Ein Leistungsunterschied sei nicht zu erkennen gewesen, sagte SVD-Trainer Pummer. Mit dem Heimspiel gegen Deisenhofen begann am 16. Juli die Saison. Der TSV 1865 verlor glatt mit 1:4. Aber er bot damals eine tadellose Leistung, Marcel Kosuch erzielte schon in der 2. Minute das 1:0. Doch im weiteren Verlauf belohnten sich die Dachauer nicht für ihre engagierte Vorstellung.