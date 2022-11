TSV Dachau: Die Rückrunde muss besser werden Fußball Bayernliga

Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 ist am Samstag zu Gast beim FC Deisenhofen. Spielt er so wie in der ersten Halbzeit gegen Rosenheim, gibt‘s eine Packung.

Dachau – Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben am zurückliegenden Wochenende ihre Pflicht erfüllt und das Tabellenschlusslicht Rosenheim 3:1 geschlagen. Am heutigen Samstag geht es gegen ein anderes Kaliber: Um 14 Uhr treten die Dachauer beim FC Deisenhofen zum ersten Rückrundenspiel der Bayernliga an.

Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Rosenheim, bei dem wirklich nur die Punkte zählten, gilt es, beim Tabellenachten Deisenhofen einige Schippen im Leistungsbereich draufzulegen. Ziel ist es, den Anschluss an die Tabellenplätze, die am Ende den sicheren Klassenerhalt bedeuten, herzustellen. Mit einer so schwachen ersten Hälfte wie gegen Rosenheim dürfte im Spiel gegen die Elf von Trainer Andreas Pummer wenig zu holen sein.

Der FC Deisenhofen spielte zuletzt gegen den Tabellenführer Schalding-Heining respektabel mit, verlor dennoch 0:2. Ein Leistungsunterschied sei nicht zu erkennen gewesen, sagte SVD-Trainer Pummer.

Mit dem Heimspiel gegen Deisenhofen begann am 16. Juli die Saison. Der TSV 1865 verlor glatt mit 1:4. Aber er bot damals eine tadellose Leistung, Marcel Kosuch erzielte schon in der 2. Minute das 1:0. Doch im weiteren Verlauf belohnten sich die Dachauer nicht für ihre engagierte Vorstellung.

Auf der anderen Seite traf Nico Karger dreimal. Für den SV Elversberg spielte Karger in der Regionalliga, für die Münchner Löwen in der Dritten Liga. Gegen ihn war am Ende kein Kraut gewachsen. Karger hat in der laufenden Saison schon 14 Tore erzielt, liegt in der Torjägerliste hinter Ex-Profi Sascha Mölders (17) auf Rang zwei.

Doch die gute Leistung vom ersten Spieltag dürfte Zuversicht bringen, auch in Deisenhofen etwas mitnehmen zu können. „Wir spielen im Moment nicht den Fußball, den wir eigentlich wollten“, sagt 65-Abteilungsleiter Marcel Richter. Mit Kampf, guter Einstellung und „unserem Relegationsgesicht“ könne gepunktet werden. „Anders werden wir beim haushohen Favoriten Deisenhofen nicht bestehen können.“ Vor der Winterpause müsse die Mannschaft noch einige Punkte sammeln, so Richter weiter, um im Frühjahr nach einer guten Vorbereitung durchstarten zu können.

Auch Trainer Alexander Weiser weiß: „Wir benötigen in der Rückrunde mehr Punkte als in der Hinserie.“ Aktuell sind es 19 Zähler, Deisenhofen hat 26.

„Deisenhofen ist eine extrem heimstarke Mannschaft, die im eigenen Ballwechsel sehr variabel spielt. Wenn wir so schwach auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen Rosenheim, wird das Spiel zur Pause bereits entschieden sein.“ Doch diese sei der Mannschaft bewusst, „ich erwarte deshalb ein entsprechend engagiertes Auftreten von uns“. Mit einem guten Blockverhalten werde das Team seine Chancen bekommen. Personell schaut es recht gut aus, fraglich ist nur der Einsatz von Florian Mayer und Vendim Sinani.