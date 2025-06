TSV Dachau 65 rüstet mächtig auf: Zwei Ex-Profis verstärken Landesligist

John Haist wechselt von Bayernligist TSV Landsberg zurück nach Dachau. Bereits in der Rückrunde 2023/24 kickte der 29-Jährige bei den 65ern und schlug dabei voll ein. In elf Spielen gelangen dem Stürmer neun Tore. Den Abstieg aus der Bayernliga konnte jedoch auch er damals nicht verhindern. Nach einer Saison unter Alex Schmidt am Lech (sieben Tore, ein Assist) soll Haist in der kommenden Spielzeit an seine starke Torquote anknüpfen.

Der 1,88 Meter große John Haist stammt aus dem englischen Wantage und hat eine äußerst spannende Vita vorzuweisen. Mit einem Stipendium wechselte er in die USA, wo er am College von Colorado in 83 Spielen 65 Tore erzielte – ein Rekord. Er wurde Torschützenkönig und ins All-America-Team berufen.