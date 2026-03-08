TSV Dachau 1865 zittert sich gegen Schlusslicht ins Ziel

Die „VIP-Lounge“ von Obberweikertshofen – bei einem Kaltgetränk und bester Sicht aufs Spiel. – Foto: Ohl

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben bei Schlusslicht Oberweikertshofen 2:1 gewonnen. In der Schlussphase stand der Sieg auf der Kippe.

Damit rangiert die Mannschaft von Trainer Christian Doll mit 29 Punkten im hinteren Mittelfeld der Liga. Sie hat neun Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz.

Schön war‘s nicht, aber bei so einem Spiel gegen den Tabellenletzten zählt am Ende nur das Ergebnis: Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben am Samstag in Oberweikertshofen 2:1 gewonnen – und das am Ende zwar glücklich, aber nicht ganz unverdient.

Die Dachauer spielten wie die Gastgeber in der ersten Halbzeit ein eher schlechtes Landesliga-Spiel auf holprigem Rasen, der von außen besser aussah, als er war. Die erste Halbzeit war von Nervosität auf beiden Seiten geprägt, beiden Mannschaften unterliefen viele technische Fehler. Vor den Toren tat sich wenig.

TSV 1865 Dachau dreht nach der Halbzeit auf

Die Dachauer aber kamen gut aus der Kabine, machten sofort Druck. Nach einer Flanke von Nikolaus Grotz, der vorher drei Oberweikertshofener austeigen ließ, köpfte 1865-Top-Torjäger John Haist den Ball aus zwölf Metern unhaltbar in den Winkel (55.). Das 0:2 erzielte Sven Kosel nur drei Minuten später, ebenfalls per Kopf. Lorenz Knöferl, der am Samstag auf der Zehner-Position ein Top-Spiel ablieferte, hatte per Freistoßflanke vorbereitet.

Das Spiel schien gelaufen zu sein, zumal von Oberweikertshofern offensiv kaum etwas kam. Doch der Schlendrian zog ein ins Dachauer Spiel. Anstatt auf das dritte Tor und die Entscheidung zu gehen, machten es die Dachauer unnötig spannend. Es entstanden viele taktische und technische Fehler.

Elfmeter für die Dachauer, aber nicht für den SCO

Und die Dachauer hatten Glück: In der 76. Spielminute gab der Schiedsrichter einen zweifelsohne berechtigten und von Sebastian „Charly“ Mitterhuber verursachten Handelfmeter für Oberweikertshofen nicht. Knapp zehn Minuten später entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Dominik Wiedemann war im Dachauer Sechzehner von den Beinen geholt worden. Den berechtigten Foulelfmeter verwandelte Maximilian Schuch sicher zum 1:2 (84.). Die restliche Spielzeit entwickelte sich aus Dachauer Sicht zur Zitterpartie, das hatten sich die Dachauer selbst eingebrockt.

„Das war ein wichtiger Sieg. Nach einem sehr guten Start von uns in die zweite Halbzeit mit den zwei Toren haben wir uns ein bisschen zu sicher gefühlt“, sagte Doll nach dem Abpfiff. „In den letzten 15 Minuten war es das erwartete Kampfspiel, wir haben dagegengehalten, alles reingeworfen und alles wegverteidigt.“