TSV Dachau 1865 verpflichtet Ex-Junglöwen

Neuzugang für den Dachau 65: Ngounou Djayo. – Foto: TSV Dachau 65

Der Defensivspieler wechselt vom TSV 1860 Rosenheim nach Dachau. Die Rosenheimer stellen aktuell die beste Defensive der Landesliga Südost.

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 vermeldet einen Winterneuzugang: Mit Fabien Ngounou Djayo wechselte ein Defensivspieler vom TSV 1860 Rosenheim (Landesliga Südost) an die Jahnstraße. „Im Wintertransferfenster wollten wir von vornherein nur Sachen machen, die zu 100 Prozent passen und uns qualitativ nach vorne bringen“, sagt Abteilungsleiter Jonas Hoffmann (rechts).

„Mit Fabien haben wir dieses Puzzleteil gefunden und bekommen einen zwar noch jungen, aber gestanden Innenverteidiger, der in Rosenheim bewiesen hat, was für eine Bereicherung er für uns sein kann.“ Rosenheim stellt aktuell die beste Defensive der Landesliga Südost.