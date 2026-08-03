TSV Dachau 1865 vergibt zu viele Chancen – und verliert in Illertissen

Pech in der 80. Minute: Ein Treffer von Lorenz Knöferl (vorn) wurde nach Ansicht der Dachauer zu Unrecht aberkannt. – Foto: ro

Das Spiel erinnerte stark an den Filmklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“: Dachau war spielerisch, kämpferisch und läuferisch überlegen, ließ jedoch erneut die notwendige Effektivität vor dem Tor vermissen. Und das, obwohl die Gäste nach einer Roten Karte gegen Illertissens Lukas Wentzel ab der 74. Minute in Überzahl agierten. Fußballspiele werden bekanntlich durch Tore entschieden und nicht durch Ballbesitz oder läuferische Vorteile.

Die zweite Niederlage im dritten Saisonspiel in der Landesliga Südwest hat der TSV Dachau 1865 beim Angstgegner FV Illertissen II kassiert. Während die Dachauer in der vergangenen Saison mit einer Niederlage und zwei Unentschieden gestartet waren, dabei aber bereits vier Tore erzielt hatten, ist die Mannschaft von Trainer Christian Doll aktuell mit lediglich einem Treffer noch weit davon entfernt.

Illertissen ist dafür bekannt, spielerische Defizite durch Effizienz auszugleichen. Genau das zeigte sich auch in dieser Partie: Der FV Illertissen II kam zu lediglich zwei klaren Torchancen und nutzte beide konsequent. Dachau hingegen erspielte sich fünf hochkarätige Möglichkeiten, blieb aber ohne Torerfolg. Kurzfristig musste Dachau auf Gio Dafermos (Magen-Darm-Erkrankung) sowie Emilio Corrao (Zerrung im Abschlusstraining) verzichten. Dadurch war die Ersatzbank der Elf von Christian Doll mit lediglich vier Feldspielern äußerst dünn besetzt. Mit Luca Galletti und Emiliano Nderka standen zudem zwei Akteure im Kader, die erst kürzlich aus der U19 zu den Herren aufgerückt waren.

Abteilungsleiter Jonas Hoffmann fasste die Niederlage treffend zusammen: „Wir sind vor dem Tor einfach nicht griffig und effektiv genug. Da kommen viele Flanken aus dem Halbfeld, aber die Box ist nicht besetzt.“ Auch Trainer Christian Doll sah die Chancenverwertung als Hauptgrund für die Niederlage: „Wir haben es versäumt, in Führung zu gehen. Dazu hatten wir mehrere Top-Chancen, die wir nicht genutzt haben. In der zweiten Halbzeit wollten wir auf den Anschlusstreffer drängen, hatten aber nicht mehr die Möglichkeiten.“

Die Gäste starteten stark in die Partie. Bereits in der 3. Minute hatte Dino Burkic nach Vorarbeit von Luca Friederich die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch aus zwölf Metern. Nur eine Minute später vergab Lorenz Knöferl aus elf Metern die nächste Großchance. Dachau bestimmte weiter das Spiel, während Illertissen kaum eigene Akzente setzen konnte. Erneut fehlte jedoch das sprichwörtliche Salz in der Suppe: die Tore. Ruben Milla Nava scheiterte nach einer Ecke mit einem wuchtigen Abschluss aus zwölf Metern am starken FVI-Keeper Jakob Mayer.

Dann fiel die Führung für die Gastgeber praktisch aus dem Nichts. Nach einem Konter setzte sich Altin Kasumaj mit einem starken Solo durch und traf in der 40. Minute mit einem platzierten Schuss aus zwölf Metern ins linke untere Eck zum 1:0. Kurz vor der Pause hatte Dachau erneut Pech: Ivan Ivanovic bemerkte bei einem Freistoß von der Mittellinie den weit vor seinem Tor stehenden Illertissener Schlussmann und versuchte es direkt – der Ball landete jedoch nur an der Latte.

Zur Halbzeit zeigte sich Hoffmann noch optimistisch: „Die Illertissener wissen gar nicht, warum sie führen. Wir waren klar besser und ich hoffe jetzt darauf, dass wir das Spiel noch drehen.“ Diese Hoffnung erhielt jedoch in der 60. Minute einen herben Dämpfer. Nach einem Fehler im Dachauer Spielaufbau schaltete Illertissen schnell um, und Marco Bachthaler erhöhte auf 2:0.

Im zweiten Durchgang kam neue Hoffnung auf, als Illertissens Lukas Wentzel nach einer Spielunterbrechung Dachaus Luca Friederich schubste und dafür die Rote Karte sah (74.). Trotz Überzahl gelang den Gästen jedoch kein Treffer. Hinzu kam Pech in der 80. Minute: Ein aus Dachauer Sicht reguläres Tor von Lorenz Knöferl wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt.