TSV Dachau 1865 schießt Kamerberg ab ‒ Ampermoching und Schwabhausen gewinnen

Neun Erstrundenspiele im Sparkassencup-Wettbewerb 2025/26 standen am Dienstagabend auf dem Programm, es gab fünf Auswärtssiege. Besonders deutlich machte es der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865.

SV Ampermoching – SV Weichs 1:0: Alles deutete auf ein torloses Remis hin, da fiel doch noch das Tor des Abends. Jürgen Meier traf in der Nachspielzeit und bescherte Ampermoching damit die Qualifikation für Runde zwei.

SpVgg Kammerberg – TSV Dachau 1865 0:5: Beim Bezirksligisten Kammerberg dürfte man sich mehr ausgerechnet haben. Aber nach einer Viertelstunde lagen die Kammerberger schon 0:2 zurück, Berkant Barin (5.) und Lorenz Knöferl (16.) hatten getroffen. Knöferl legte noch zwei Tore nach (40, 72.), Barin eines (45.).

SpVgg Hebertshausen – TSV Arnbach 1:4: Der Kreisligist Arnbach war dem A-Klassisten Hebertshausen erwartungsgemäß überlegen und führte nach Toren von Markus Willibald, Lukas Schmitt (2) und Georg Sandmann 4:0, ehe Kilian Hubert das Ehrentor gelang (89.).

SC Vierkirchen – TSV Schwabhausen 0:2: Benedikt Sterflinger war Mann des Abends, er erzielte in Vierkirchen beide Tore für den Kreisklassisten Schwabhausen (13. und 89. Minute).

SV Odelzhausen – SV Günding 0:1: Das Duell der beiden Kreisklassisten war lange Zeit offen, dann schoss Christian Roth den SVG noch in die nächste Runde (90. Spielminute).

SV Niederroth – TSV Hilgertshausen 5:3 (n.E.): 1:1 stand es nach 90. Minuten, Lukas Lerchl hatte für Niederroth getroffen (56.), Josef Keimel glich in der 65. Minute aus. Das Elfmeterschießen war dann eine recht klare Sache, für Hilgertshausen trafen nur Louis Scherer und Maximilian Kornprobst. Für Niederroth verwandelten ㈠Dominik Leisch, Philipp ㈠Gottschalk, Lukas Lerchl und Leon Rau.

TSV Indersdorf – SV Sulzemoos 2:5: Zunächst sah es so aus, als würde der Kreisligist Sulzemoos beim Kreis㈠klassisten stolpern, denn Indersdorf führte nach Toren von Christian Bopfinger (10.) und Tobias Altstiel (13.) schnell 2:0. Aber Sulzemoos konterte, profitierte allerdings von zwei Indersdorfer Eigentoren. Moritz Gerling (16.) und Lukas Herzberg (60.) trafen ins eigene Tor. Die weiteren Tore für Sulzemoos erzielten Mehmet Ayvaz und Niklas Keller jeweils per Elfmeter sowie Manuel Eis㈠gruber.

SpVgg Erdweg – SpVgg Röhrmoos-G. 3:1: Die frühe 1:0-Führung durch Korbinian Göttler (2. Minute) konnte Röhrmoos noch ausgleichen, es traf Michael Schmidt in der 30. Minute. Göttler traf noch ein mal (57.), ehe Thomas Schöll ein Eigentor unterlief (71.).

TSV Altomünster – FV Birkenhof 5:1: Fabiano Linza brachte Birkenhof früh in Führung (6.), doch die weiteren Tore gingen aufs Konto der Gastgeber. Es trafen Tobias Isemann (2), Florian Mederer und Shayan Brunhuber.

Der Titelverteidiger FC Pipinsried (Freilos) und der ASV Dachau (3:0-Sieg im vorgezogenen Spiel bei AEG Dachau) stehen schon in Runde zwei. Die Erstrundenspiele Inhauser Moos gegen Bergkirchen (heute 18.30 Uhr), SG Gerberau/Ludwigsfeld gegen Peterhausen, Haimhausen gegen Karlsfeld und Kollbach gegen Egenburg werden noch ausgetragen.