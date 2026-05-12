TSV Dachau 1865 II verliert in Sulzemoos – und feiert trotzdem

Vor dem Spiel war noch nicht sicher, dass Nikola Blagojevic (rotes Trikot) und der TSV 1865 II gesichert sind. Sie unterlagen dem SV Sulzemoos (schwarze Trikots), bleiben aber in der Kreisliga. – Foto: Ohl

Die Reserve sichert den Klassenerhalt trotz 1:2-Niederlage. Trainer Manuel Stangl gibt seinen Abschied nach der Saison bekannt.

Christian Wagenpfeil hatte die beste Chance für Sulzemoos, als er schon in der 6. Minute einen Hammer aus 20 Metern an die Latte setzte. Für Dachau vergab Gonzalo Lopez Ramirez die dickste Chance der ersten Halbzeit, als er in ein Dribbling ging, anstatt das leere Tor anzuvisieren. In der 39. Minute gingen die Dachauer trotzdem nicht unverdient in Führung, Kerem Barin traf aus 16 Metern.

Rein rechnerisch konnte die zweite Mannschaft des Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865 noch absteigen. Unter diesen Voraussetzungen fuhr das Kreisliga-Team zum Auswärtsspiel nach Sulzemoos . Dort unterlag die Mannschaft von Trainer Manuel Stangl 1:2 – und ist trotzdem gesichert, weil Feldmoching zuhause 0:4 gegen den TSV Eintracht Karlsfeld II verlor.

Er und seine Teamkollegen zeigten nach der katastrophalen 0:12-Niederlage beim SV Olympiadorf in der Vorwoche eine klare Reaktion, vor allem vor der Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sulzemoos deutlich die Intensität. Der Ausgleich fiel vom Punkt. Benedikt Blank hatte Manuel Eisgruber zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Alexander Rupp sicher. Nur kurze Zeit später drehte Sulzemoos die Partie. Ein Steckpass durch die TSV-Abwehr fand Christain Wagenpfeil, der eiskalt zum 2:1 einschob. In der Folge versuchte Dachau nochmals alles, um zurückzukommen. Die größte Chance auf den Ausgleich bot sich in der 90. Minute nach einer Ecke, als ein SVS-Spieler den Ball bei einem Rettungsversuch an die Latte köpfte.

„Schön, im letzten Heimspiel nochmals den Dreier einzufahren“, sagte SVS-Sprecher Dennis Reith. „Wir sind unserem Ziel, unter den ersten Fünf zu landen, einen Schritt nähergekommen.“

Die Kreisliga bekommt schon in der kommenden Saison einen „Champions-League-Modus“ (siehe Kasten). „Das ist für jeden Neuland", so Reith. „Natürlich wird unser Anspruch sein, uns auch hier im vorderen Feld festzubeißen.“ Die Mannschaft bleibe weitgehend zusammen – bis auf Fabian Ziller, der in Hebertshausen als Co-Trainer einsteigt, und Luca Marinelli der beruflich bedingt nicht weitermacht.

Trainer Manuel Stangl verlässt den TSV 1865 nach dieser Saison

Aus der eigenen Jugend stoßen Justin Fahn, Vincent Eberhardt, Oliver Beller und Christian Schlömp zum Kader. „Curtis Thaller verstärkt uns im Mittelfeld, er kommt aus der A-Jugend des ASV und wird zukünftig mit seinem Bruder Tobi gemeinsam das Trikot des SV Sulzemoos tragen“, berichtet Reith. Mit Blerart Blaku und Marko Petrovic kommen nach langen Verletzungspausen zwei erfahrene Spieler zurück.

Sicher sei bereits, dass es im Februar 2027 wieder in ein Trainingslager geben wird. Reith: „Das ist jedes Jahr ein Highlight für uns, mit den Fans und Familien eine Woche zu verbringen.“

Manuel Stangl hört nach der Saison als Trainer beim TSV 1865 auf, „das habe ich dem Verein am Donnerstagabend bekanntgegeben.“ Der Nachfolger stehe noch nicht fest. „Ich werde weiterhin als Trainer tätig sein, nur bei einem anderen Verein.“

Abteilungsleiter Jonas Hoffmann sagte, dass der Verein die zweite Mannschaft gerne mit Manuel Stangl weiterentwickelt hätte. „Leider gibt es sowohl für die zurückliegende als auch die kommende Saison unterschiedliche Auffassungen. Wir danken Manuel für seine jahrelange intensive Arbeit, egal ob als Spieler, Trainer und letztlich auch als Mensch in unserer Gemeinschaft..“