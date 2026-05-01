TSV Dachau 1865 hat eine Rechnung offen: "Stimmung ist super"

Solche Szenen sieht man derzeit häufiger: Die Fußballer des TSV Dachau 1865 feiern einen Torerfolg. – Foto: ohl

Dabei dürfte sich die Frage stellen: Geht die Erfolgswelle der Dachauer weiter? Jedenfalls hat sich die 65-Mannschaft aufgrund ihrer aktuellen Verfassung ein größeres Zuschauerinteresse verdient. Denn mit 30 Punkten ist der TSV Dachau 1865 die Mannschaft der Rückrunde und steht in dieser Tabelle unangefochten auf Platz eins, sogar vor dem schon als Meister und Aufsteiger feststehenden TSV Schwabmünchen.

An diesem Samstag bestreitet der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 sein nächstes Heimspiel im Solarland-Bayern-Stadion an der Jahnstraße. Gegner ist ab 13 Uhr der FC Stätzling.

Dachau 1865 ist zweifelsohne das Team der Rückrunde

Wäre da nicht die klägliche Vorrunde mit nur 17 Pünktchen aus 17 Spielen gewesen... Zumindest der Sprung – mit neun Zählern mehr – auf den Bayernliga-Relegationsplatz wäre möglich gewesen. Aber somit können die Verantwortlichen des TSV Dachau 1865 bereits so früh wie noch nie in den vergangenen Jahren die Planungen für die neue Saison angehen.

Gegen Stätzling geht es wieder gegen einen Tabellennachbarn. Mit 45 Punkten liegt der Gegner zwei Zähler hinter der Mannschaft von Trainer Christian Doll. Für die Dachauer gilt es, eine Scharte auszuwetzen, denn das Hinspiel verloren sie 0:2. Die Leistung damals war schlichtweg nicht landesligatauglich.

Der beste Torschütze bei den Gästen aus dem Friedberger Ortsteil ist Paul Iffarth mit zehn Toren. Mit 37 Toren hat der FC mit den schwächsten Angriff der Liga. Die ebenfalls 37 Gegentore zeugen hingegen von guter Abwehrarbeit.

Dachaus Trainer Christian Doll geht – wenig überraschend – nach der Erfolgsserie positiv in dieses Match: „Wir haben aktuell einen richtig guten Lauf und vor allem die letzten Spiele nicht nur gut bestritten, sondern auch sehr erfolgreich gestaltet, daran wollen wir natürlich im Heimspiel gegen Stätzling anknüpfen. Die Stimmung in der Mannschaft ist super, wir haben viel Selbstvertrauen.“