TSV Dachau 1865 erkämpft Remis gegen Illertissen II

Die Dachauer lagen nach einem Tor von John Haist sogar geraume Zeit in Führung. Und dann mussten sie nach einer Ampelkarte gegen ihren Kapitän Nikolaus Grotz eine halbe Stunde in Unterzahl ans Werk.

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben sich gestern beim FV Illertissen II einen Punkt schlichtweg erkämpft. Beim hoch eingeschätzten Tabellenfünften der Landesliga Südwest, gegen den man am ersten Spieltag zuhause 0:1 verloren hatte, hieß es nach 95 Minuten 1:1.

Bei den favorisierten Gastgebern hielten die Dachauer das Spiel in der ersten Halbzeit mehr als nur offen, sie hatten Vorteile und gute Möglichkeiten. Doch die vielversprechenden Angriffe hätten besser ausgespielt werden müssen.

Das traf nicht auf eine Kombination in der 23. Spielminute zu: John Haist hämmerte den Ball nach einer Maßflanke von Dino Burkic per Dropkick aus 13 Metern ins linke untere Eck. Es war bereits der 15. Saisontreffer des Dachauer Stürmers. Illertissen hatte vor der Pause keine einzige Torchance.

Torhüter Jakob hält seinen Kasten bis in die Schlussphase sauber

Das änderte sich: Mit Schwung begannen die Gastgeber die zweite Halbzeit und hatten durch Nico Helbock in der 49. Minute einen Lattentreffer zu verzeichnen. Als Grotz in der 62. Minute wegen seines zweiten durchaus gelbwürdigen Foulspiels vom Platz musste, war Illertissen erst recht am Drücker.

Aber die Mannschaft von Trainer Christian die Doll verteidigte alles gut weg und wartete auf Konter. Der Fels in dieser Abwehrschlacht war Marco Jakob. Der Dachauer Torhüter hielt seinen Kasten bis in die Schlussminuten sauber. Dann fiel der Ausgleichstreffer doch noch. In der 83. Minute zog Aaron Martin aus etwa 18 Metern ab, der Ball flitzte flach ins linke Eck. Jakob war geschlagen.

Danach mussten die Dachauer erst recht leiden. Zwei Schüsse der Gastgeber gingen nur knapp am Tor vorbei. Nach 95 Minuten pfiff Schiedsrichter Yannick Eberhardt ab, der TSV 1865 nahm zumindest einen Punkt mit auf die Heimreise.

Das Gegentor fiel spät. Dachaus Trainer Christian Doll war trotzdem nicht unzufrieden: „Das war eine überragende Mannschaftleistung, vor allem kämpferisch. Und es war eine deutliche Reaktion zur Vorwoche gegen Memmingen. Es hätte heute auch ein Sieg sein können, aber die gelb-rote Karte verhinderte dies – gegen einen Top-Gegner.“

Über weite Strecken der Partie zeigten die Dachauer gestern das Gesicht, das benötigt wird, um in der Landesliga zu bestehen. In der Tabelle hat sich der Punktgewinn nicht großartig ausgewirkt. Der TSV Dachau bleibt auf Tabellenrang zwölf, er hat nun 18 Punkte. Der FC Memmingen II auf dem ersten Relegationsplatz hat nur zwei Zähler weniger.