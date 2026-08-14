„Wir müssen erwachsen auftreten“: Das fordert 65-Trainer Christian Doll von seinem Spieler Albin Zekiri. – Foto: Ohl

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 treffen am Samstag auf den Tabellenzweiten. Gegen die Memminger Reserve verloren sie zuletzt dreimal in Folge.

Die Torflaute der Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 ist erst einmal Geschichte: Mit acht Toren innerhalb von drei Tagen ist die Mannschaft von Trainer Christian Doll auch offensiv in dieser Saison angekommen. Am Samstag (13 Uhr) können die Dachauer im Sportpark-Ost gegen den Tabellenzweiten FC Memmingen II den positiven Trend fortsetzen – und mit dem Gegner in der Tabelle gleichziehen. Die Regionalliga-Reserve ist allerdings ein echter Prüfstein.

Die Memminger gewannen ihre vergangenen vier Spiele und präsentierten sich dabei besonders offensivstark. Während der Englischen Woche setzten sie sich zunächst mit 4:3 bei Türkspor Augsburg durch, vier Tage später folgte ein 6:2 gegen den SV Cosmos Aystetten. Drei Tore erzielte dabei Noah Hill, dazu lieferte der 20-Jährige zwei Assists. Der Stürmer sticht momentan aus einer spielerisch und technisch starken Mannschaft heraus. Bereits in der vergangenen Saison kam er sechsmal in der Regionalliga zum Einsatz, in dieser Spielzeit liegt er in der Landesliga Südwest mit fünf Treffern auf dem zweiten Platz der Torjägerliste. „Er sorgt mit seinem Tempo für Bewegung“, sagt Doll.

Die Dachauer wollen dem mit Erfahrung und körperlicher Präsenz begegnen. „Wir wollen unsere Erfahrung nutzen“, sagt Doll. „Wir müssen erwachsen auftreten.“ Zugleich soll seine Mannschaft an die jüngsten Auftritte anknüpfen. Dem 6:4 gegen den starken Aufsteiger Bobingen folgte zuletzt ein 2:0 beim Schlusslicht Weißenburg. Dort ließ der TSV bis auf einen Kopfball keine gegnerischen Abschlüsse zu. „Das war natürlich gut, ich will es aber nicht zu hoch bewerten. Weißenburg wird es in dieser Saison schwer haben“, sagt Doll.

Ein Remis, drei Pleiten: Ernüchternde Bilanz gegen Memmingen II

Gegen Memmingen ist deutlich mehr Widerstand zu erwarten. Dennoch wollen die Dachauer dem Spiel ihren Stempel aufdrücken, früh pressen und möglichst hoch Bälle erobern – so wie beim Sieg gegen Bobingen. „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir sind ins Risiko gegangen – und wurden dafür belohnt.“ Nach nur einem Treffer an den ersten drei Spieltagen scheint der Knoten geplatzt.

Die Bilanz gegen die Memminger Regionalliga-Reserve fällt allerdings ernüchternd aus: Seit dem Abstieg der Dachauer aus der Bayernliga punkteten sie nur im ersten von vier Duellen. Auf das 2:2 folgten drei Niederlagen mit insgesamt zehn Gegentoren. Mehr als die Hälfte davon kassierte der TSV bei der 3:6-Heimniederlage im letzten Aufeinandertreffen vor drei Monaten.

Dieses Mal wollen die Dachauer besser abschneiden – wenn nötig auch ohne ein solches Torspektakel wie gegen Bobingen. „Wenn wir nicht so gut spielen und gewinnen, ist es mir auch recht“, sagt Christian Doll. Dafür braucht es nach seiner Einschätzung eine couragierte Leistung. Genau die wollen die Dachauer erneut zeigen.