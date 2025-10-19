Doppelt hält besser: Berkant Barin (links) und Georgios Dafermos kümmern sich gemeinsam um Schwabmünchens Torjäger Maik Uhde. – Foto: Ohl

TSV Dachau 1865 ärgert den Spitzenreiter Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau kam nach überzeugender Leistung zu einem hochverdienten 0:0 gegen Spitzenreiter Schwabmünchen.

Das war ein Punktgewinn nach starker Vorstellung: Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 hat gegen den heuer noch ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen am Samstag 0:0 gespielt. Nach der doch eher mageren Leistung in Stätzling – beim Aufsteiger waren die Dachauer in der Woche zuvor 0:2 unterlegen – war das Spiel am Samstag ein Lebenszeichen. Das Trainerteam um Christian Doll hatte die Mannschaft gut auf den Tabellenführer eingestellt und zudem einige personelle Veränderungen vorgenommen.

Trainer Christian Doll war natürlich hoch erfreut nach dem überragenden Spiel seiner Elf: „Wir hatten die Schwabmünchener am Rande ihrer ersten Niederlage und waren das ganze Spiel über sehr aktiv, griffig in den Zweikämpfen und hatten einige wirklich gute Torchancen.“ Leider sei die Leistung nicht mit einem Heimsieg belohnt worden. „Aber wir nehmen den Punkt gegen den Tabellenführer gerne und werden den Schwung ins nächste sehr wichtige Auswärtsspiel nach Memmingen mitnehmen.“ Doll begann mit einigen personellen Überraschungen: Die Stammspieler Lorenz Knöferl, John Haist und Kerim Özdemir bekamen eine Denkpause auf der Bank verordnet, dafür kamen Georgios Dafermos, Stefan „Beppo“ Vötter und Sebastian Löser ihre Chance von Anfang an. Das wirkte sich positiv auf die Mannschaft aus.