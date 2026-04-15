TSV Crossen und David Gerber trennen sich vorzeitig

Eigentlich war die Zukunftsplanung beim TSV Crossen auf Kontinuität ausgelegt. Doch die sportliche Realität hat die Verantwortlichen nun zu einem vorzeitigen Handeln gezwungen. Wie der Verein bekannt gab, wurde die Zusammenarbeit mit Cheftrainer David Gerber mit sofortiger Wirkung beendet. Vorausgegangen war ein Gespräch am vergangenen Donnerstag, in dem Gerber den Vorstand darüber informierte, sein Amt aufgrund der aktuellen sportlichen Situation spätestens im Sommer niederlegen zu wollen.
Die Entscheidung, die Trennung bereits jetzt zu vollziehen, verstehen die Clubverantwortlichen ausdrücklich nicht als Misstrauensvotum gegen Gerber. Vielmehr soll der Wechsel an der Seitenlinie als „Wachstumsreiz“ für die Spieler dienen. In einer Phase, in der jeder Punkt gegen den Abstieg zählt, will der TSV ein deutliches Zeichen setzen und die Profis in die Pflicht nehmen. Mit 23 Punkten rangiert Crossen zwar aktuell auf dem neunten Tabellenplatz, doch der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist bei der engen Konstellation im Tabellenkeller trügerisch.
Für die kommenden Aufgaben setzt der Verein auf eine interne Lösung. Benjamin Keller leitet ab sofort die Trainingseinheiten und erhält dabei Unterstützung von Jörg Watzke und Damian Adamczewski aus dem Trainerstab der zweiten Mannschaft. Ab Donnerstag wird zudem Ronny Ach das Gespann komplettieren und die erste Mannschaft bis zum Saisonende begleiten.
Parallel zur Mission Klassenerhalt läuft im Hintergrund bereits die Suche nach einer dauerhaften Lösung. Ziel ist es, einen Partner für Benjamin Keller zu finden, der den eingeschlagenen Weg des Vereins – insbesondere die Einbindung junger Talente – nachhaltig fortführt.
Viel Zeit zum Kennenlernen bleibt dem neuen Gespann nicht. Bereits am kommenden Sonntag, den 19. April 2026, wartet eine echte Reifeprüfung auf die Crossener: Im heimischen Sportforum empfängt der TSV den Tabellenzweiten SG Traktor Neukirchen/Pl. Gegen den Aufstiegsaspiranten wird sich zeigen, ob der erhoffte psychologische Effekt des Trainerwechsels bereits Früchte trägt.