TSV Crossen und David Gerber trennen sich vorzeitig

– Foto: Timo Babic

Eigentlich war die Zukunftsplanung beim TSV Crossen auf Kontinuität ausgelegt. Doch die sportliche Realität hat die Verantwortlichen nun zu einem vorzeitigen Handeln gezwungen. Wie der Verein bekannt gab, wurde die Zusammenarbeit mit Cheftrainer David Gerber mit sofortiger Wirkung beendet. Vorausgegangen war ein Gespräch am vergangenen Donnerstag, in dem Gerber den Vorstand darüber informierte, sein Amt aufgrund der aktuellen sportlichen Situation spätestens im Sommer niederlegen zu wollen.

Ein Signal an die Mannschaft

Die Entscheidung, die Trennung bereits jetzt zu vollziehen, verstehen die Clubverantwortlichen ausdrücklich nicht als Misstrauensvotum gegen Gerber. Vielmehr soll der Wechsel an der Seitenlinie als „Wachstumsreiz“ für die Spieler dienen. In einer Phase, in der jeder Punkt gegen den Abstieg zählt, will der TSV ein deutliches Zeichen setzen und die Profis in die Pflicht nehmen. Mit 23 Punkten rangiert Crossen zwar aktuell auf dem neunten Tabellenplatz, doch der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist bei der engen Konstellation im Tabellenkeller trügerisch.

Interims-Trio übernimmt das Ruder

Für die kommenden Aufgaben setzt der Verein auf eine interne Lösung. Benjamin Keller leitet ab sofort die Trainingseinheiten und erhält dabei Unterstützung von Jörg Watzke und Damian Adamczewski aus dem Trainerstab der zweiten Mannschaft. Ab Donnerstag wird zudem Ronny Ach das Gespann komplettieren und die erste Mannschaft bis zum Saisonende begleiten.