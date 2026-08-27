TSV Crailsheim zum Topspiel in Schorndorf, Gaildorf gegen Waiblingen

– Foto: Jens Körner

Der vierte Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, wird vor allem vom direkten Duell an der Spitze geprägt. Tabellenführer TSV Crailsheim steht nach drei Spielen bei sieben Punkten, die SG Schorndorf folgt mit sechs Zählern aus erst zwei Begegnungen. Aufsteiger SV Allmersbach hat ebenfalls sechs Punkte, allerdings bereits dreimal gespielt. Auch FSV Waiblingen und SG Weinstadt haben erst zwei Partien absolviert, weshalb die Tabelle nur eingeschränkt vergleichbar ist. SSV Schwäbisch Hall und Sport-Union Neckarsulm sind nach drei Spielen ebenfalls noch ungeschlagen. Am Tabellenende steht die TSG Öhringen nach drei Niederlagen ohne Punkt und eigenes Tor.

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Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr TSV Gaildorf TSV Gaildorf FSV Waiblingen FSV Waiblingen 14:00 PUSH

Aufsteiger TSV Gaildorf muss nach seinem bislang schwersten Rückschlag reagieren. Beim Aufsteiger SV Allmersbach verlor Gaildorf zuletzt mit 1:4. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich kurz vor der Pause geriet der TSV unmittelbar nach Wiederbeginn entscheidend ins Hintertreffen. Robin Fritz sah in der 85. Minute zudem Gelb-Rot. Vier Punkte aus drei Spielen und 4:6 Tore bedeuten Rang zehn. Absteiger FSV Waiblingen hat erst zwei Partien bestritten und steht mit drei Punkten sowie 4:2 Toren auf Rang zwölf. Zuletzt gelang ein klares 3:0 gegen den TSV Heimerdingen 1910. Waiblingen führte bereits nach sechs Minuten und baute den Vorsprung noch vor der Pause aus. Wegen des einen Spiels weniger ist der Tabellenvergleich mit Gaildorf nur eingeschränkt aussagekräftig.

Sa., 29.08.2026, 16:00 Uhr FC Union Heilbronn FC Union Heilbronn TSV Ilshofen Ilshofen 16:00 PUSH

Aufsteiger FC Union Heilbronn wartet nach drei Spielen noch auf den ersten Sieg. Zuletzt gelang allerdings beim Tabellenführer TSV Crailsheim ein spätes 1:1: Erst in der 90.+5 Minute fiel der Ausgleich. Mit einem Punkt und 3:6 Toren steht Union auf Rang 16. Der TSV Ilshofen kommt aus einem außergewöhnlich torreichen 3:6 gegen den SV Leonberg/Eltingen. Ilshofen ging zunächst in Führung, lag aber bereits nach 25 Minuten 1:3 zurück. Zwar gelang noch vor der Pause der Anschluss, doch Leonberg/Eltingen zog anschließend davon. Ilshofen steht mit vier Punkten und 7:6 Toren auf Rang sieben. Damit treffen ein noch siegloser Aufsteiger und eine Mannschaft aufeinander, die zuletzt sechs Gegentore hinnehmen musste.

Der SV Leonberg/Eltingen geht mit einem spektakulären 6:3 beim TSV Ilshofen in den vierten Spieltag. Nach einem frühen Rückstand drehte Leonberg/Eltingen die Partie schnell und führte nach 25 Minuten bereits 3:1. Ennio Ohmes erzielte drei Treffer, einen davon per Handelfmeter. Mit vier Punkten und 8:10 Toren steht der SV auf Rang neun. Die Sport-Union Neckarsulm ist nach drei Spielen noch ungeschlagen. Zwei Unentschieden und der jüngste 1:0-Erfolg gegen die TSG Öhringen ergeben fünf Punkte und Rang fünf. Oktay Erdem erzielte den entscheidenden Treffer erst in der 85. Minute. Damit trifft die bislang offensiv auffällige Leonberger Mannschaft auf ein Neckarsulm, das erst zwei Gegentore kassiert hat.

Sa., 29.08.2026, 15:30 Uhr TSG Öhringen Öhringen SV Germania Bietigheim SV Germania 15:30 live PUSH

Für die TSG Öhringen ist der Saisonstart bislang ohne Ertrag geblieben. Drei Spiele, drei Niederlagen, null Punkte und 0:7 Tore bedeuten Rang 17. Zuletzt hielt Öhringen bei der Sport-Union Neckarsulm lange ein 0:0, ehe in der 85. Minute doch noch das entscheidende Gegentor fiel. Aufsteiger SV Germania Bietigheim hat nach drei Spielen drei Punkte und steht mit 3:5 Toren auf Rang 14. Beim jüngsten 1:3 gegen den SSV Schwäbisch Hall ging Bietigheim zwar in der 18. Minute in Führung, kassierte aber schon eine Minute später den Ausgleich und lag nach 26 Minuten 1:3 zurück. Für Öhringen geht es damit weiterhin um die ersten Punkte und zugleich um das erste Saisontor.

Der SSV Schwäbisch Hall gehört nach drei Spieltagen noch zu den ungeschlagenen Mannschaften. Zwei Unentschieden und der jüngste 3:1-Erfolg bei Aufsteiger SV Germania Bietigheim ergeben fünf Punkte und Rang vier. Nach einem frühen Rückstand drehte Schwäbisch Hall die Partie innerhalb von acht Minuten. Der FV Löchgau steht mit vier Punkten und 8:4 Toren auf Rang sechs. Zuletzt verlor Löchgau gegen Absteiger VfR Heilbronn mit 0:1. Dabei sah zunächst Heilbronns Torschütze David Scheurenbrand in der 64. Minute Gelb-Rot, in der 90. Minute folgte auch für Löchgaus Alexander Götz die Gelb-Rote Karte. Löchgau versucht nun, nach der ersten Saisonniederlage wieder zu punkten.

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr VfR Heilbronn VfR Heilbronn SV Allmersbach Allmersbach 13:00 live PUSH

Absteiger VfR Heilbronn empfängt Aufsteiger SV Allmersbach. Heilbronn steht nach drei Spielen mit vier Punkten und 3:3 Toren auf Rang acht. Zuletzt gelang ein 1:0 beim FV Löchgau. Torschütze David Scheurenbrand sah in der 64. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot, dennoch brachte der VfR den Vorsprung über die Zeit. Allmersbach gehört mit sechs Punkten aus drei Spielen zur Spitzengruppe. Beim 4:1 gegen Aufsteiger TSV Gaildorf sorgte ein Doppelschlag in der 53. und 54. Minute nach dem 1:1 zur Pause für die entscheidende Wendung. Der Aufsteiger steht auf Rang drei, hat mit 7:7 allerdings ein ausgeglichenes Torverhältnis. Im direkten Duell kann Heilbronn den Abstand verkürzen.

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt TV Oeffingen Oeffingen 15:00 live PUSH

Die SG Weinstadt hat bislang erst zwei Spiele absolviert. Drei Punkte und 3:3 Tore bedeuten Rang 13, wobei die Platzierung wegen des geringeren Spielpensums nur eingeschränkt mit den meisten Konkurrenten vergleichbar ist. Zu einem Ergebnis der SG vom dritten Spieltag liegen in den gelieferten Angaben keine Informationen vor. Der TV Oeffingen steht nach drei Partien bei vier Punkten und 4:7 Toren auf Rang elf. Zuletzt kassierte Oeffingen gegen die SG Schorndorf eine deutliche 0:4-Niederlage. Bereits nach 24 Minuten lag der TV 0:2 zurück, zwei weitere Gegentreffer folgten in der zweiten Hälfte. Oeffingen muss damit auf den ersten deutlichen Rückschlag der Saison reagieren.

Zum Abschluss der vorliegenden Ansetzungen kommt es zum direkten Duell der beiden derzeit bestplatzierten Mannschaften. Die SG Schorndorf steht mit sechs Punkten aus zwei Spielen auf Rang zwei und hat dabei 6:0 Tore erzielt. Zuletzt gewann Schorndorf beim TV Oeffingen mit 4:0, führte nach zwei Treffern von Marcello Vulcano bereits früh mit zwei Toren und blieb erneut ohne Gegentreffer. Der TSV Crailsheim führt mit sieben Punkten aus drei Spielen die Tabelle an und ist ebenfalls noch ungeschlagen. Zuletzt musste Crailsheim gegen Aufsteiger FC Union Heilbronn allerdings in der 90.+5 Minute noch das 1:1 hinnehmen. Weil Schorndorf ein Spiel weniger bestritten hat, ist die aktuelle Rangfolge nur bedingt vergleichbar. Das direkte Duell besitzt dennoch früh eine besondere Bedeutung für die Spitze.