TSV Crailsheim siegt ganz spät, drei Teams bleiben punktlos

Vor 250 Zuschauern setzte Rutesheim seine starke Frühform fort. Zwar mussten die Hausherren zunächst einen Rückschlag hinnehmen, als Marco Seufert die Gäste aus Leonberg/Eltingen bereits in der 7. Minute in Führung brachte. Nach der Pause drängte Rutesheim auf den Ausgleich und wurde in der 65. Minute belohnt, als Markus Wellert den Ball im Netz unterbrachte. Der Treffer setzte neue Kräfte frei: Nur wenige Minuten später brachte Marcel Held in der 74. Minute sein Team erstmals in Führung. Der SKV erhöhte den Vorsprung in der 76. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Laurin Stütz, der acht Minuten später auch den 4:1-Endstand erzielte. ---

Ein packendes Duell erlebten die 150 Zuschauer in Heimerdingen, wo sich die Gastgeber und der FV Löchgau am Ende die Punkte teilten. Löchgau begann druckvoll und ging in der 35. Minute durch Benjamin Hammann in Führung. Nach dem Seitenwechsel schien das Spiel entschieden, als Ivanilson Guerra Matias in der 53. Minute zum 2:0 erhöhte. Doch Heimerdingen zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Haris Gudzevic brachte seine Mannschaft in der 58. Minute wieder ins Spiel. Die Gastgeber warfen in der Schlussphase alles nach vorne und wurden schließlich in der Nachspielzeit belohnt: Leon Baumeister erzielte in der 90.+4 Minute den umjubelten Ausgleich. ---

Im Duell zwischen dem TSV Ilshofen und der SpVgg Satteldorf gab es keinen Sieger. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken des Spiels, sodass am Ende ein torloses 0:0 stand. Für Ilshofen ist es nach zwei Spielen der erste Punkt, während Satteldorf mit nun vier Zählern in der oberen Tabellenhälfte bleibt. ---

Die TSG Öhringen setzte ihren erfolgreichen Saisonstart fort und feierte im Heimspiel gegen die SG Schorndorf den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Früh brachte Philipp Schropp die Gastgeber in der 7. Minute in Führung, ehe Shkodran Selimaj nur vier Minuten später für die Schorndorfer ausgleichen konnte. In der 67. Minute sorgte Sebahattin Öztürk für den umjubelten Siegtreffer. ---

Vor 300 Zuschauern legten die Gäste aus Crailsheim einen Blitzstart hin: Bereits in der 11. Minute verwandelte Louis Hermann einen Foulelfmeter zum 1:0. Schwäbisch Hall glich noch vor der Pause in der 41. Minute durch Ali Gökdemir aus. Doch Simon Glück brachte Crailsheim in der 84. Minute erneut in Führung, Daniel Probst erhöhte kurz darauf in der 87. Minute auf 3:1. Schwäbisch Hall wartet somit weiterhin auf den ersten Sieg. ---

Die SGM Krumme Ebene am Neckar setzte sich bei SV Kaisersbach durch zwei Treffer vor der Halbzeit entscheidend durch. Tufan Yilmaz traf in der 34. Minute zur Führung, Marius Wörner erhöhte nur sechs Minuten später in der 40. Minute auf 2:0. Kaisersbach konnte die Partie nicht mehr drehen und bleibt weiterhin sieglos im unteren Tabellenbereich. ---

Sport-Union Neckarsulm feierte einen Auswärtssieg bei TV Oeffingen. Niklas Obertautsch brachte die Gäste in der 57. Minute in Führung. Den Endstand markierte Amin Latifovic in der 90.+7. Minute. Oeffingen bleibt ohne Sieg und rangiert weiterhin am Tabellenende. ---