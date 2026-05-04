 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

TSV Crailsheim in Torlaune, FC Blau-Weiß Bellamont dreht auf

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Uwe Stöffler

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Fr. LL Württemberg 1
Fr.-LL Württemberg 2
SV Unterjesingen
SG Renhardsweil
TSV Tettnang II

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SV Hoffeld – TSV Wendlingen 2:1

In Hoffeld erlebten die Zuschauer ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Gäste aus Wendlingen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Hanna Schmidt mit 0:1 in Führung. Lange Zeit biss sich der SV Hoffeld am stabilen Abwehrbollwerk der Gäste die Zähne aus, doch die Moral der Gastgeberinnen blieb ungebrochen. In der 75. Minute belohnte Julia Hörz den unermüdlichen Aufwand mit dem Ausgleich zum 1:1. Als sich alle bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, folgte der pure Wahnsinn: Tief in der Nachspielzeit, in der 94. Minute, war es Natalie Müller, die goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1 für den SV Hoffeld erzielte.

TSV Nellmersbach – SSG Ulm 99 2:0

Der TSV Nellmersbach bewies in der Begegnung gegen die SSG Ulm 99 ein exzellentes Timing für seine Tore. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Defensivreihen wenig zuließen, gelang der Heimelf der psychologisch wichtige Führungstreffer in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Maike Niklas traf in der 46. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel drängte Ulm auf den Ausgleich, doch Nellmersbach verteidigte leidenschaftlich. Die endgültige Entscheidung fiel erneut in den Schlussminuten einer Halbzeit: In der 92. Minute machte Aleyna Özen mit dem Treffer zum 2:0-Endstand alles klar und sicherte ihrem Team drei wichtige Punkte.

TSV Münchingen II – FV 09 Nürtingen 0:1

In Münchingen entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, bei dem die Abwehrreihen die meiste Zeit die Oberhand behielten. Sowohl die Reserve des TSV Münchingen als auch der FV 09 Nürtingen agierten taktisch diszipliniert. Der entscheidende Moment der Partie ereignete sich kurz vor dem Pausenpfiff. In der 42. Minute fand Nürtingen die entscheidende Lücke, und Stefanie Veit markierte die 0:1-Führung. Im zweiten Durchgang warf Münchingen noch einmal alles nach vorne, konnte den stabilen Abwehrverbund der Gäste jedoch nicht mehr knacken, sodass es beim knappen Auswärtssieg für Nürtingen blieb.

TSV Ottmarsheim – FV Bellenberg 1:0

Vor der kleinen, aber treuen Kulisse von 40 Zuschauern sahen die Fans in Ottmarsheim eine Begegnung, die von viel Kampf im Mittelfeld geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend, und klare Torchancen blieben lange Zeit Mangelware. Es war eine jener Partien, die durch eine einzige gelungene Aktion entschieden werden. In der 81. Minute war es schließlich Laura Pfeiffer, die die Nerven behielt und den Ball zur 1:0-Führung für den TSV Ottmarsheim im Netz unterbrachte. Bellenberg versuchte in den Schlussminuten zwar noch einmal zu antworten, doch die Gastgeberinnen brachten den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.

SpVgg Satteldorf – TGV Dürrenzimmern 4:3

Was für ein Spektakel bekamen die Fans in Satteldorf zu sehen! Die Gäste aus Dürrenzimmern gingen früh durch Lynn Rathfelder in der 9. Minute mit 0:1 in Führung, doch Satteldorf antwortete prompt. Mit einem Doppelschlag in der 23. und 26. Minute drehte Sonia Munz die Partie zur 2:1-Führung. Nach dem Wechsel schlug das Pendel wieder zugunsten der Gäste aus, als Ina Steinmetz mit zwei Toren in der 48. und 61. Minute die Partie zum 2:3 drehte. Die Schlussphase wurde zum Krimi: In der 72. Minute verwandelte Jasmin Fürst einen Foulelfmeter zum 3:3-Ausgleich. Den glücklichen Schlusspunkt setzte schließlich Carolin Peil in der 88. Minute mit dem Treffer zum 4:3-Sieg für die SpVgg Satteldorf.

FC Ellwangen – TSV Crailsheim 2:5

In Ellwangen zeigten die Gäste aus Crailsheim eine beeindruckende Offensivleistung. Julia Wolf brachte den TSV mit einem Tor in der 27. Minute und direkt nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute mit 0:2 in Front. Ellwangen keimte kurz Hoffnung auf, als Anna Carola in der 53. Minute auf 1:2 verkürzte, doch Crailsheim antwortete eiskalt durch Maike Hofelich in der 58. Minute (1:3) und Ina Hofelich in der 65. Minute (1:4). Nach einem weiteren Anschlusstreffer der Heimelf in der 70. Minute, für den kein namentlicher Torschütze gemeldet wurde, stellte Franziska Wüstner in der 73. Minute den deutlichen 2:5-Endstand für den TSV Crailsheim her.

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Staffel 2

TSV Tettnang II – SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt 2:1

In Tettnang entwickelte sich eine Begegnung, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Dramatik gewann. Die Gäste agierten diszipliniert und belohnten sich in der 58. Minute, als Paulin Rauser-Härle die Lücke in der Tettnanger Abwehr fand und zur 0:1-Führung einschob. Die Reserve des TSV bewies jedoch ein riesiges Kämpferherz und erhöhte in der Schlussviertelstunde spürbar den Druck. In der 77. Minute gelang Aliya Cömert der viel umjubelte Ausgleich zum 1:1. Nur zwei Minuten später, in der 79. Minute, drehte Samantha Jane Hart die Partie komplett, als sie einen sehenswerten Angriff zum 2:1-Endstand vollendete. Ein bemerkenswerter Doppelschlag, der den Gastgeberinnen drei wichtige Punkte sicherte.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – TSV Albeck 1:1

Ein hart umkämpftes Duell auf Augenhöhe erlebten die Zuschauer in Berneck-Zwerenberg. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen nichts, wobei der TSV Albeck kurz vor dem Pausenpfiff den ersten Akzent setzte. In der 40. Minute war es Sarah Stumpf, die zur Stelle war und die Gäste mit 0:1 in Front brachte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeberinnen mit viel Elan aus der Kabine und drängten auf den schnellen Ausgleich. Dieser gelang schließlich in der 57. Minute, als Jana Rutz den Ball zum 1:1 im Netz unterbrachte. In der verbleibenden halben Stunde suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Defensivreihen standen sicher, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

FC Blau-Weiß Bellamont – SV Granheim 4:0

In Bellamont sahen die Fans eine beeindruckende Machtdemonstration der Heimelf, die vor allem durch eine Spielerin geprägt wurde. Den Grundstein legte jedoch zunächst Lena Zwerger, die bereits in der 18. Minute die Weichen auf Sieg stellte und zum 1:0 traf. Nach der Pause folgte die große Show von Kerstin Schneider. Mit einem lupenreinen Hattrick in der zweiten Halbzeit zerlegte sie die Granheimer Hintermannschaft fast im Alleingang. Zuerst erhöhte sie in der 62. Minute auf 2:0, legte in der 82. Minute das 3:0 nach und setzte nur drei Minuten später, in der 85. Minute, mit dem 4:0-Endstand den Schlusspunkt. Eine Galavorstellung, die Bellamont einen souveränen Heimsieg bescherte.

SV Oberreichenbach – SV Deuchelried 0:0

Wer dachte, ein torloses Unentschieden sei gleichbedeutend mit Langeweile, wurde in Oberreichenbach eines Besseren belehrt. Es entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, das vor allem von taktischer Finesse und defensiver Stabilität lebte. Sowohl der SV Oberreichenbach als auch der SV Deuchelried legten den Fokus auf eine kontrollierte Defensive und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. Das Spiel war geprägt von vielen intensiven Duellen im Mittelfeld, bei denen keine Mannschaft das letzte Risiko eingehen wollte, um nicht in einen entscheidenden Konter zu laufen. So blieb es am Ende beim 0:0, mit dem beide Teams aufgrund der stabilen Abwehrleistung wohl leben können, auch wenn der große offensive Glanzpunkt fehlte.

FC Engstingen – SV Unterjesingen 1:2

In Engstingen sahen die Zuschauer eine Partie, die für die Gastgeberinnen ideal begann. Bereits in der 7. Minute brachte Hannah Schnitzler den FC Engstingen mit 1:0 in Führung und sorgte für frühe Euphorie auf den Rängen. Doch der SV Unterjesingen bewies einen langen Atem und ließ sich vom frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Nach einer Stunde Spielzeit wurden die Bemühungen der Gäste belohnt: Franziska Weiss markierte in der 62. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Die Partie blieb bis in die Schlussphase völlig offen, ehe Unterjesingen den entscheidenden Nadelstich setzte. In der 85. Minute war es Leni Schröders, die goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:2 erzielte, womit die Gäste die volle Punktezahl entführten.

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