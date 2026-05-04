TSV Crailsheim in Torlaune, FC Blau-Weiß Bellamont dreht auf

SV Hoffeld – TSV Wendlingen 2:1

In Hoffeld erlebten die Zuschauer ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Gäste aus Wendlingen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Hanna Schmidt mit 0:1 in Führung. Lange Zeit biss sich der SV Hoffeld am stabilen Abwehrbollwerk der Gäste die Zähne aus, doch die Moral der Gastgeberinnen blieb ungebrochen. In der 75. Minute belohnte Julia Hörz den unermüdlichen Aufwand mit dem Ausgleich zum 1:1. Als sich alle bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, folgte der pure Wahnsinn: Tief in der Nachspielzeit, in der 94. Minute, war es Natalie Müller, die goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1 für den SV Hoffeld erzielte.

TSV Nellmersbach – SSG Ulm 99 2:0

Der TSV Nellmersbach bewies in der Begegnung gegen die SSG Ulm 99 ein exzellentes Timing für seine Tore. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Defensivreihen wenig zuließen, gelang der Heimelf der psychologisch wichtige Führungstreffer in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Maike Niklas traf in der 46. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel drängte Ulm auf den Ausgleich, doch Nellmersbach verteidigte leidenschaftlich. Die endgültige Entscheidung fiel erneut in den Schlussminuten einer Halbzeit: In der 92. Minute machte Aleyna Özen mit dem Treffer zum 2:0-Endstand alles klar und sicherte ihrem Team drei wichtige Punkte.

TSV Münchingen II – FV 09 Nürtingen 0:1

In Münchingen entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, bei dem die Abwehrreihen die meiste Zeit die Oberhand behielten. Sowohl die Reserve des TSV Münchingen als auch der FV 09 Nürtingen agierten taktisch diszipliniert. Der entscheidende Moment der Partie ereignete sich kurz vor dem Pausenpfiff. In der 42. Minute fand Nürtingen die entscheidende Lücke, und Stefanie Veit markierte die 0:1-Führung. Im zweiten Durchgang warf Münchingen noch einmal alles nach vorne, konnte den stabilen Abwehrverbund der Gäste jedoch nicht mehr knacken, sodass es beim knappen Auswärtssieg für Nürtingen blieb.

TSV Ottmarsheim – FV Bellenberg 1:0

Vor der kleinen, aber treuen Kulisse von 40 Zuschauern sahen die Fans in Ottmarsheim eine Begegnung, die von viel Kampf im Mittelfeld geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend, und klare Torchancen blieben lange Zeit Mangelware. Es war eine jener Partien, die durch eine einzige gelungene Aktion entschieden werden. In der 81. Minute war es schließlich Laura Pfeiffer, die die Nerven behielt und den Ball zur 1:0-Führung für den TSV Ottmarsheim im Netz unterbrachte. Bellenberg versuchte in den Schlussminuten zwar noch einmal zu antworten, doch die Gastgeberinnen brachten den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.

SpVgg Satteldorf – TGV Dürrenzimmern 4:3

Was für ein Spektakel bekamen die Fans in Satteldorf zu sehen! Die Gäste aus Dürrenzimmern gingen früh durch Lynn Rathfelder in der 9. Minute mit 0:1 in Führung, doch Satteldorf antwortete prompt. Mit einem Doppelschlag in der 23. und 26. Minute drehte Sonia Munz die Partie zur 2:1-Führung. Nach dem Wechsel schlug das Pendel wieder zugunsten der Gäste aus, als Ina Steinmetz mit zwei Toren in der 48. und 61. Minute die Partie zum 2:3 drehte. Die Schlussphase wurde zum Krimi: In der 72. Minute verwandelte Jasmin Fürst einen Foulelfmeter zum 3:3-Ausgleich. Den glücklichen Schlusspunkt setzte schließlich Carolin Peil in der 88. Minute mit dem Treffer zum 4:3-Sieg für die SpVgg Satteldorf.

FC Ellwangen – TSV Crailsheim 2:5

In Ellwangen zeigten die Gäste aus Crailsheim eine beeindruckende Offensivleistung. Julia Wolf brachte den TSV mit einem Tor in der 27. Minute und direkt nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute mit 0:2 in Front. Ellwangen keimte kurz Hoffnung auf, als Anna Carola in der 53. Minute auf 1:2 verkürzte, doch Crailsheim antwortete eiskalt durch Maike Hofelich in der 58. Minute (1:3) und Ina Hofelich in der 65. Minute (1:4). Nach einem weiteren Anschlusstreffer der Heimelf in der 70. Minute, für den kein namentlicher Torschütze gemeldet wurde, stellte Franziska Wüstner in der 73. Minute den deutlichen 2:5-Endstand für den TSV Crailsheim her.