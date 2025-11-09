TSV Crailsheim geht bei der SG Weinstadt unter

Ein zähes Ringen ohne Tore sahen die 100 Zuschauer beim 0:0 zwischen dem TV Oeffingen und dem SV Leonberg/Eltingen. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, erspielten sich Chancen, blieben im Abschluss aber glücklos. Oeffingen verteidigte konzentriert, während Leonberg/Eltingen in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft zeigte. Das Remis hilft keinem der beiden Teams im Rennen um die oberen Tabellenplätze entscheidend weiter. ---

Der SKV Rutesheim sorgte für ein Ausrufezeichen und fegte den SV Kaisersbach mit 6:0 vom Platz. Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Rutesheim nach dem Seitenwechsel richtig auf: Marcel Held (46.) eröffnete den Torreigen, gefolgt von Patric Vaihinger (47.), Laurin Stütz (53.) und Markus Wellert (54.). Alexander Grau (79.) und ein Eigentor von Luis Bauer (81.) machten das halbe Dutzend voll. Kaisersbach schwächte sich zudem durch eine Rote Karte für Emre Topal (82.). Mit diesem Sieg untermauerte Rutesheim seine Ambitionen im Titelrennen eindrucksvoll. ---

Das Duell zwischen dem TSV Ilshofen und dem SSV Schwäbisch Hall blieb lange offen, ehe Salomon Goes in der 85. Minute das Tor des Tages erzielte. Der späte Treffer bescherte Ilshofen einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg. Schwäbisch Hall zeigte sich zwar kämpferisch, doch die Gastgeber erzielten das siegbringende Tor. Ilshofen verschafft sich damit etwas Luft im Mittelfeld der Tabelle. ---

Eine spektakuläre Schlussphase bescherte der TSG Öhringen einen dramatischen 2:1-Sieg gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar. Robin Remmlinger brachte die Gäste in der 86. Minute in Führung, doch Mert Sipahi glich nur eine Minute später aus. In der Nachspielzeit (90.+2) sorgte Yannick Jankowski für den umjubelten Siegtreffer. Öhringen bleibt damit weiter in der Spitzengruppe, während die SGM trotz engagierter Leistung leer ausging. ---

Die Sport-Union Neckarsulm kam gegen den GSV Pleidelsheim nicht über ein 1:1 hinaus. Robin Bender brachte die Gäste kurz vor der Pause (45.) überraschend in Führung. Neckarsulm erhöhte nach der Pause den Druck und wurde in der 85. Minute belohnt, als Mattia Trianni den Ausgleich erzielte. Trotzdem reichte es für die Gastgeber nicht zum Sieg, während Pleidelsheim mit großem Einsatz den Punkt verteidigte. ---

Der TSV Heimerdingen zeigte beim 5:0-Heimsieg gegen die SpVgg Satteldorf eine bärenstarke Vorstellung. Leon Baumeister (3.), Hakan Tepegöz (23.) und Haris Gudzevic (28.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause legten Rudolf Buxmann (51.) und Sebastian Bortel (71.) nach. Heimerdingen präsentierte sich kompakt, spielfreudig und effektiv – ein wichtiger Sieg, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen. ---

Ein eindrucksvolles Statement nach dem Trainerabgang setzte der FV Löchgau mit einem klaren 5:0 gegen die SG Schorndorf. Furkan Yumurtaoglu eröffnete in der 4. Minute, Ivanilson Guerra Matias traf doppelt (40. und 63.), während Liam Neupert (45.) und ein Eigentor von Moritz Zutz (83.) den Kantersieg perfekt machten. Nach dem Abgang von Trainer Daniel Zmpitas zeigte Löchgau eine geschlossene, fokussierte Leistung und bleibt auch nach 13 Spielen ungeschlagen an der Tabellenspitze. ---



Bereits nach 16 Minuten sorgte Weinstadt Kevin Chiappetta für die Führung der Hausherren. Der Ausgleich der Gäste fiel durch Louis Hermann in der 52. Minute. Im Anschluss schossen Faton Sylaj (54., 57.), Kujtim Sylaj (77.) und Adbul Hamld (85.) einen klaren Heimsieg heraus.