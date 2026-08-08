TSV Crailsheim feiert Auftaktsieg, keine Tore in Ilshofen Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags von red · Gestern, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Herbert Reuther

In der Landesliga, Staffel 1, stand am heutigen Samstag die Fortsetzung vom 1. Spieltag auf dem Programm, die den Zuschauern reichlich Spannung und fußballerische Intensität bot. Zum Saisonauftakt lieferten sich die Teams umkämpfte Duelle, in denen leidenschaftlicher Einsatz gefordert war und die ersten Weichenstellungen für die noch junge Spielzeit vorgenommen wurden.

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Mit einer beeindruckenden Vorstellung feierte der FV Löchgau einen souveränen Heimerfolg gegen den TSV Heimerdingen 1910 und untermauerte sofort seine Ambitionen. Die Torfolge begann bereits in der Anfangsphase: Nektarios Tsouloulis erzielte in der 8. Minute das 1:0 für die Hausherren. Mouhamad Gueye legte in der 16. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Die Gäste gaben sich jedoch nicht kampflos geschlagen und kamen durch Gabriel Fota in der 19. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer. Ein besonderes Vorkommnis ereignete sich kurz vor dem Pausenpfiff, als Marco Manduzio für den FV Löchgau in der 43. Minute mit einem Foulelfmeter verschoss. Nach dem Seitenwechsel drückte die Heimelf der Partie vollends ihren Stempel auf. Alexander Götz traf in der 57. Minute zum 3:1, ehe Nektarios Tsouloulis in der 67. Minute mit dem 4:1 für klare Verhältnisse sorgte. In der Nachspielzeit drehte der Favorit noch einmal auf: Mouhamad Gueye markierte in der 90.+1 Minute das 5:1 und machte nur Augenblicke später in der 90.+2 Minute mit seinem Treffer zum 6:1-Endstand das Schützenfest perfekt.

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Eine intensiv geführte Begegnung lieferten sich die Sport-Union Neckarsulm und der VfR Heilbronn, die sich am Ende mit einem Unentschieden trennten. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie und belohnten sich im ersten Durchgang: Elias Feljauer erzielte in der 36. Minute die 1:0-Führung für die Neckarsulmer. Die Freude währte jedoch nur bis kurz vor den Halbzeitpfiff, denn Tom Marmein traf in der 45. Minute zum 1:1-Ausgleich für die Gäste. In der Schlussphase kochten die Emotionen auf dem Rasen noch einmal hoch, als Bahadir Özkan in der 90. Minute die Rote Karte für die Sport-Union Neckarsulm sah. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung zum Saisonstart. ---

Vor 150 Zuschauern trennten sich die beiden Mannschaften in einer intensiv geführten Begegnung ohne Tore mit 0:0. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden. Obwohl Ilshofen und Schwäbisch Hall den unbedingten Willen zeigten, mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison zu starten, blieb der entscheidende Treffer auf beiden Seiten aus. Am Ende stand eine torlose Punkteteilung zum Auftakt. ---

Einen gelungenen Start in die neue Spielzeit feierte der TSV Crailsheim mit einem 2:0-Heimerfolg gegen die TSG Öhringen. Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß: Den ersten Treffer der Partie erzielte Louis Hermann bereits in der 10. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Öhringen drängte in der Folgezeit auf den Ausgleich, doch die Crailsheimer Defensive verteidigte den knappen Vorsprung mit großer Konzentration und Leidenschaft. In der Schlussphase machte die Heimelf schließlich alles klar: Tim Messner traf in der 85. Minute zum 2:0-Endstand und besiegelte damit den ersten Dreier der Saison. ---

Heute, 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim SV Germania TSV Gaildorf TSV Gaildorf 15:00 live PUSH

Am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr begegnen sich mit SV Germania Bietigheim und TSV Gaildorf zwei Aufsteiger. Beide kommen aus einer niedrigeren Spielklasse und besitzen deshalb keine Werte aus der vergangenen Landesliga-Saison. Schon die erste Partie bringt damit zwei Mannschaften zusammen, die ihren Platz im neuen Umfeld erst bestimmen müssen. Die direkte Begegnung eröffnet beiden die Chance, ohne den Umweg über einen etablierten Gegner erste Punkte zu sammeln. Zugleich erhält sie angesichts von drei direkten Abstiegsplätzen und einer zusätzlichen Abstiegsrelegation besonderes Gewicht. Noch kann keine Tabelle Druck erzeugen, doch ein erfolgreicher Start gegen einen Mitaufsteiger könnte früh Sicherheit schaffen und dem Verlierer vor Augen führen, wie anspruchsvoll die neue Spielklasse ist.

Heute, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt FC Union Heilbronn FC Union Heilbronn 15:00 PUSH

Die SG Weinstadt empfängt am Sonntag, 9. August 2026, um 15 Uhr den Aufsteiger FC Union Heilbronn. Weinstadt beendete die vergangene Saison mit 43 Punkten auf Rang acht. 14 Siege, nur ein Unentschieden und 15 Niederlagen bei 77:81 Toren standen für eine außergewöhnlich ereignisreiche Spielzeit mit vielen Entscheidungen und insgesamt 158 Treffern. Für den FC Union Heilbronn liegen keine Vergleichswerte aus der vergangenen Landesliga-Saison vor. Der Neuling trifft sofort auf eine offensiv gefährliche, zugleich aber defensiv verwundbare Mannschaft. Weinstadt will seine Durchschlagskraft bewahren und die hohe Zahl an Gegentoren verringern. Heilbronn kann den Schwung des Aufstiegs nutzen, um die bekannte Unberechenbarkeit des Gastgebers gleich im ersten Landesliga-Spiel auf die Probe zu stellen.

Das Spiel zwischen dem TV Oeffingen und dem SV Leonberg/Eltingen gehört bereits zum dritten Spieltag, wird jedoch am Sonntag, 9. August 2026, um 15.30 Uhr vorgezogen. Oeffingen erreichte in der vergangenen Saison mit 45 Punkten Rang sechs. 14 Siege, drei Unentschieden und 13 Niederlagen sowie 69:53 Tore zeigten eine offensiv starke Mannschaft, deren Spiele nur selten ohne Entscheidung endeten. Leonberg/Eltingen belegte in seiner ersten Saison nach dem Aufstieg mit 41 Punkten Rang elf. Zwölf Siege, fünf Unentschieden und 13 Niederlagen bei 48:47 Toren ergaben eine beinahe ausgeglichene Bilanz. Nur vier Punkte trennten beide Mannschaften. Die vorgezogene Partie verspricht deshalb einen engen Vergleich zwischen dem etablierten oberen Mittelfeld und einem Team, das sich nach dem Aufstieg sofort behauptet hat.

Morgen, 19:30 Uhr SV Allmersbach Allmersbach FSV Waiblingen FSV Waiblingen 19:30 live PUSH