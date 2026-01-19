Für Robin Keiner (4. von links) und seinen TSV läuft es in dieser Spielerzeit bislang richtig gut. – Foto: Ryan Evans

TSV-Coach Keiner: »Man darf sich auch bei Erfolg nie zufrieden geben« Trotz starker Hinrunde bleibt der Anspruch beim aktuelle Tabellenführer der Landesliga Nordwest hoch Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest Großbardorf Robin Keiner

Trainer Robin Keiner zieht im FuPa-Wintercheck des TSV Großbardorf ein positives, zugleich aber bewusst differenziertes Fazit zur bisherigen Saison und gibt einen Ausblick auf die Rückrunde.

Die Großbardorfer befinden sich aktuell in der Winterpause, die zur Regeneration genutzt wird. „Wir wollten Kopf und Körper wieder frisch bekommen“, erklärt Keiner. Der Wiedereinstieg in die Vorbereitung erfolgt mit einer dreiwöchigen Phase individueller Laufpläne, ehe anschließend vier Wochen Mannschaftstraining anstehen. In diesem Zeitraum sind auch vier Testspiele geplant, mit denen sich der TSV Schritt für Schritt auf den Pflichtspielstart vorbereitet. Sportlich zeigt sich der Trainer mit dem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden. „Wir haben unseren Fußball im Laufe der Saison stabilisieren können, die Mechanismen greifen immer mehr und wir werden besser“, so Keiner. Gleichzeitig legt er Wert darauf, den Blick kritisch zu halten. „Auch in so einem Jahr gibt es Parameter, mit denen wir nicht zufrieden sind. Das gehört dazu und ist mir persönlich wichtig – man darf sich auch bei Erfolg nie zufrieden geben.“

Entwicklung auf und neben dem Platz Besonders positiv bewertet der Coach der "Grabfeld Gallier" die Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Die Spielweise habe sich im Saisonverlauf weiterentwickelt, noch entscheidender sei jedoch ein anderer Faktor. „Der große Unterschied ist das Kabinenleben und das Miteinander der Spieler“, betont der Coach. Dieses funktionierende Innenleben sieht er als zentrale Grundlage für die sportliche Stabilität. Verbesserungspotenzial sieht der Trainer dennoch, vor allem im Defensivverhalten. Probleme würden intern offen angesprochen, ein Punkt sei jedoch klar erkennbar. „Im Vergleich zu unseren direkten Konkurrenten bekommen wir mehr Gegentore“, sagt der frühere Thüringer. Ziel sei es, hier nachzuschärfen, ohne dass die offensive Durchschlagskraft darunter leidet.