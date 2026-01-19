TSV-Coach Keiner: »Man darf sich auch bei Erfolg nie zufrieden geben«

Trainer Robin Keiner zieht im FuPa-Wintercheck des TSV Großbardorf ein positives, zugleich aber bewusst differenziertes Fazit zur bisherigen Saison und gibt einen Ausblick auf die Rückrunde.
Die Großbardorfer befinden sich aktuell in der Winterpause, die zur Regeneration genutzt wird. „Wir wollten Kopf und Körper wieder frisch bekommen“, erklärt Keiner. Der Wiedereinstieg in die Vorbereitung erfolgt mit einer dreiwöchigen Phase individueller Laufpläne, ehe anschließend vier Wochen Mannschaftstraining anstehen. In diesem Zeitraum sind auch vier Testspiele geplant, mit denen sich der TSV Schritt für Schritt auf den Pflichtspielstart vorbereitet.
Sportlich zeigt sich der Trainer mit dem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden. „Wir haben unseren Fußball im Laufe der Saison stabilisieren können, die Mechanismen greifen immer mehr und wir werden besser“, so Keiner. Gleichzeitig legt er Wert darauf, den Blick kritisch zu halten. „Auch in so einem Jahr gibt es Parameter, mit denen wir nicht zufrieden sind. Das gehört dazu und ist mir persönlich wichtig – man darf sich auch bei Erfolg nie zufrieden geben.“
Besonders positiv bewertet der Coach der "Grabfeld Gallier" die Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Die Spielweise habe sich im Saisonverlauf weiterentwickelt, noch entscheidender sei jedoch ein anderer Faktor. „Der große Unterschied ist das Kabinenleben und das Miteinander der Spieler“, betont der Coach. Dieses funktionierende Innenleben sieht er als zentrale Grundlage für die sportliche Stabilität.
Verbesserungspotenzial sieht der Trainer dennoch, vor allem im Defensivverhalten. Probleme würden intern offen angesprochen, ein Punkt sei jedoch klar erkennbar. „Im Vergleich zu unseren direkten Konkurrenten bekommen wir mehr Gegentore“, sagt der frühere Thüringer. Ziel sei es, hier nachzuschärfen, ohne dass die offensive Durchschlagskraft darunter leidet.
Für die zweite Saisonhälfte ist die Marschroute klar definiert. „Wir wollen die Hinrunde bestätigen und unseren Tabellenplatz verteidigen“, so Keiner. Gleichzeitig soll der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden, indem junge Spieler weiterhin Spielpraxis erhalten und Verantwortung übernehmen.
Personell sind aktuell keine Veränderungen geplant. Zugänge oder Abgänge stehen in der Winterpause derzeit nicht an.
Im Titel- und Abstiegskampf hält sich der Trainer bewusst zurück. Die Saison sei noch lang, zudem könne sich in der Winterpause noch einiges verändern, was am Ende Einfluss auf den weiteren Verlauf haben werde.
Bewusst verzichtet Keiner darauf, einzelne Personen herauszustellen. „Zur aktuellen Situation trägt jeder seinen Teil bei“, erklärt er. Für den Chefanweiser ist dabei unerheblich, ob es um die Spieler auf dem Platz oder das Team im Hintergrund geht – jeder kenne seine Rolle und gehe dieser mit Leben und Leidenschaft nach. Genau dieses gelebte Miteinander sieht Keiner als eine der zentralen Stärken des TSV Großbardorf.