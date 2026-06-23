TSV Caldern und FSV Buchenau weiterhin Seit’ an Seit’ Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Saisonrückblick Fußball-A-Liga Biedenkopf: Nach dem gemeinsamen Abstieg steigen der TSV Caldern und der FSV Buchenau zum zweiten Mal in Folge als Meister und Relegationssieger auf +++ von Redaktion · Heute, 21:03 Uhr · 0 Leser

Enis Sadikovic (links) schafft gleich in seiner ersten Saison als Spielertrainer mit dem FSV Buchenau den Aufstieg. Nur Meister TSV Caldern sammelt drei Punkte mehr, nicht zuletzt, weil Manuel Brehm (am Ball) 50 Tore schießt. © Jens Schmidt

Hinterland. Nicht nur der erneute gemeinsame Aufstieg von TSV Caldern und FSV Buchenau, auch der nervenaufreibende Abstiegskampf bleiben beim Rückblick auf die Saison der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf im kollektiven Gedächtnis.