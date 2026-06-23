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Ligabericht
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TSV Caldern und FSV Buchenau weiterhin Seit’ an Seit’
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Saisonrückblick Fußball-A-Liga Biedenkopf: Nach dem gemeinsamen Abstieg steigen der TSV Caldern und der FSV Buchenau zum zweiten Mal in Folge als Meister und Relegationssieger auf +++
Hinterland. Nicht nur der erneute gemeinsame Aufstieg von TSV Caldern und FSV Buchenau, auch der nervenaufreibende Abstiegskampf bleiben beim Rückblick auf die Saison der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf im kollektiven Gedächtnis.