TSV Caldern kocht Türk Gücü nach 0:2-Rückstand noch ab Teaser KOL NORD: +++ Der Aufsteiger erobert mit dem 5:2-Coup nach 0:2-Rückstand in Breidenbach die Kreisoberliga-Spitze. Der FSV Buchenau bei der FSG Südkreis holt sich mit 2:7 die nächste Klatsche ab +++ von Redaktion · Heute, 20:02 Uhr · 0 Leser

Jannis Klee (Mitte) sorgte im Spiel gegen den FSV Buchenau mit seinen beiden Toren vor der Pause für die frühe Entscheidung zugunsten der FSG Südkreis. Hier wird der Stürmer jedoch von Raymon Boateng und Torwart Fabian Koch gestellt. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Im Topspiel der Fußball-Kreisoberliga Nord vermeintlich bereits sicher auf der Siegerstraße, hat sich der FC Türk Gücü Breidenbach vom TSV Caldern am Sonntag noch abkochen lassen. Der Aufsteiger setzte sich mit dem 5:2-Coup vor dem punktgleichen VfB Wetter an die Tabellenspitze. Mitaufsteiger FSV Buchenau kassierte mit dem 2:7 bei der FSG Südkreis die zweite Klatsche in Folge, die SG Nordkreis feierte mit dem 4:2 in Neustadt den ersten Saisonsieg.