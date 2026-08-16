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Ligabericht
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TSV Caldern kocht Türk Gücü nach 0:2-Rückstand noch ab
Teaser KOL NORD: +++ Der Aufsteiger erobert mit dem 5:2-Coup nach 0:2-Rückstand in Breidenbach die Kreisoberliga-Spitze. Der FSV Buchenau bei der FSG Südkreis holt sich mit 2:7 die nächste Klatsche ab +++
Marburg-Biedenkopf. Im Topspiel der Fußball-Kreisoberliga Nord vermeintlich bereits sicher auf der Siegerstraße, hat sich der FC Türk Gücü Breidenbach vom TSV Caldern am Sonntag noch abkochen lassen. Der Aufsteiger setzte sich mit dem 5:2-Coup vor dem punktgleichen VfB Wetter an die Tabellenspitze. Mitaufsteiger FSV Buchenau kassierte mit dem 2:7 bei der FSG Südkreis die zweite Klatsche in Folge, die SG Nordkreis feierte mit dem 4:2 in Neustadt den ersten Saisonsieg.