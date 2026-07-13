TSV Burggen/Bernbeuren: Trotz Abstiegs herrscht Aufbruchstimmung Abstieg in die Kreisklasse von Christian Heinrich · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Fußabll; Saison 2025/26; Kreisliga; Patrick Landes vom TSV Burggen/Bernbeuren (in Weiß) im Heimspiel gegen den ASV Habach (hier Maximilian Feigl) am 5. Oktober 2025 – Foto: Roland Halme

Trotz des Abstiegs in die Kreisklasse gab es stehende Ovationen von den Fans. Trainer Patrick Landes übergibt nun an Marius Birk.

Nach dem Abstieg begann eine neue Zeitrechnung. Obwohl die Kicker des TSV Burggen/Bernbeuren letztlich in der Relegation am TSV Otterfing gescheitert waren, bekamen sie nach ihrem am Ende nutzlosen 1:0-Sieg über den Kreisklassisten im Rückspiel (das erste Duell hatten sie mit 0:3 verloren) stehende Ovationen von ihren Fans. „Das kenne ich von keinem Verein, für den ich bisher gespielt habe“, war Patrick Landes selbst überwältigt von der überschwänglichen Stimmung bei den eigenen Anhängern. Für den scheidenden Trainer war es ein Zeichen, dass seine und die Arbeit seiner Kicker auf allgemeine Anerkennung stießen, auch wenn am Ende der Klassenerhalt in der Kreisliga nicht bewerkstelligt wurde. Patrick Landes hatte von vornherein nur bis Saisonende zugesagt Landes hatte die Mannschaft nach wenigen Spieltagen im vergangenen Herbst von Daniel Hindelang übernommen, dem von den Verantwortlichen nicht zugetraut wurde, dass er den Fußball mit seinem Privatleben als alleinerziehender Vater unter einen Hut bringen kann. Allerdings machte Landes von Anfang an klar, dass er, wenn ja, nur bis zum Saisonende zur Verfügung stehen würde. „Es haut einfach zeitlich nicht hin.“ Gerne hätte er seine Arbeit fortgesetzt.

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Marius Birk (in Weiß) vom TSV Burggen/Bernbeuren im Auswärtsspiel beim TSV Altenstadt am 8. Oktober 2025 – Foto: Roland Halmel

Bisheriger Co-Trainer Marius Birk übernimmt das Amt von Landes Immerhin brachte er dem TSV genügend Zeit ein, um einen geeigneten Nachfolger zu finden, was im äußersten Westen des Landkreises keine einfache Aufgabe ist. In der kommenden Saison wird sich Marius Birk als Spielertrainer um die Mannschaft kümmern. Es ist eine gute Wahl. Bisher fungierte Birk als Co-Trainer und betreute das Team auch eigenverantwortlich im ersten Relegationsspiel gegen Otterfing, als Landes in Spanien im Urlaub weilte. „Ich bin froh, dass er sagte: Ich mach’s“, gibt Landes zu. „Er bringt die Erfahrung mit.“