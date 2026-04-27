TSV Burggen/Bernbeuren feiert in Waldram ersten Auswärtssieg der Saison

Der TSV Burggen/Bernbeuren gewinnt 2:0 bei der DJK Waldram. Manuel Jäger trifft kurz vor Schluss und beendet seine Torflaute.
Die Fußballer des TSV Burggen/Bernbeuren können für diese Woche durchatmen. Durch den schon etwas überraschenden 2:0 (1:0)-Erfolg bei der DJK Waldram wahrte die Spielgemeinschaft den Abstand zu einem direkten Abstiegsplatz. Zwar logiert die Mannschaft von Trainer Florian Landes weiterhin auf einem Relegationsrang, befindet sich aber mit 20 Zählern genau auf Augenhöhe mit der Reserve des TSV Murnau, die mit derselben Ausbeute aktuell Position im gesicherten Mittelfeld der Kreisliga 1 bezogen hat. „Der Sieg hat uns richtig gut getan“, war der Coach nach der Partie erleichtert.
Vor allem die Vorstellung seiner Elf verbreitet vor den letzten fünf Saisonspielen Zuversicht. Landes hatte seiner Mannschaft eine defensive Grundausrichtung verordnet, mit der sich seine Kicker inzwischen pudelwohl fühlen. Und weil der Deutschen Jugendkraft außer bei Standardsituationen nicht viel einfiel, um für Gefahrenmomente vor dem Burggener Gehäuse zu sorgen, wurde die Sicherheit in der Defensive von Minute zu Minute größer. Zumal der Spielverlauf den Gästen aus dem Pfaffenwinkel in die Karten spielte. Nach einer guten halben Stunde gelang Jakob Niederle durch einen verwandelten Freistoß die Führung. Fortan waren die Platzherren gezwungen, noch aktiver geworden.
Landes hatte das Spiel auf einmal dort, wo er es haben wollte. Sein Team konnte auf Konter lauern. Entsprechende Gelegenheiten ließen auch nicht lange auf sich warten. Allerdings stellte sich sehr schnell wieder heraus, dass die Burggener und Bernbeurener Angreiferschar vor dem gegnerischen Gehäuse so ihre Probleme hat. Es war deshalb für alle eine Erlösung, als Manuel Jäger zwei Minuten vor dem regulären Ende das 2:0 gelang. „Ich hoffe, dass bei ihm der Knoten geplatzt ist“, erwartet der Coach, dass sein Stürmer in den kommenden Wochen nachlegen wird.
Vor der Partie in Waldram hatte Landes noch festgestellt, dass seine Angreifer gut zueinanderpassen, aber sich viel zu selten für ihren Einsatz belohnen. „Das ist schon wichtig für einen Angreifer“, findet der Coach. Zumal zwei Treffer und mehr eine ziemliche Ausnahme für den Aufsteiger darstellen. Auch ihre Auswärtsbilanz polierten die Burggener in Waldram kräftig auf. Es war der erste Sieg auf fremdem Rasen im elften Spiel. Was für den Abstiegskampf zusätzlich hoffen lässt.