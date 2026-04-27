TSV Burggen/Bernbeuren feiert in Waldram ersten Auswärtssieg der Saison

25.04.2026, DJK Waldram - Burggen, JOHANNES BAHNMUELLER, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Die Fußballer des TSV Burggen/Bernbeuren können für diese Woche durchatmen. Durch den schon etwas überraschenden 2:0 (1:0)-Erfolg bei der DJK Waldram wahrte die Spielgemeinschaft den Abstand zu einem direkten Abstiegsplatz. Zwar logiert die Mannschaft von Trainer Florian Landes weiterhin auf einem Relegationsrang, befindet sich aber mit 20 Zählern genau auf Augenhöhe mit der Reserve des TSV Murnau, die mit derselben Ausbeute aktuell Position im gesicherten Mittelfeld der Kreisliga 1 bezogen hat. „Der Sieg hat uns richtig gut getan“, war der Coach nach der Partie erleichtert.

Vor allem die Vorstellung seiner Elf verbreitet vor den letzten fünf Saisonspielen Zuversicht. Landes hatte seiner Mannschaft eine defensive Grundausrichtung verordnet, mit der sich seine Kicker inzwischen pudelwohl fühlen. Und weil der Deutschen Jugendkraft außer bei Standardsituationen nicht viel einfiel, um für Gefahrenmomente vor dem Burggener Gehäuse zu sorgen, wurde die Sicherheit in der Defensive von Minute zu Minute größer. Zumal der Spielverlauf den Gästen aus dem Pfaffenwinkel in die Karten spielte. Nach einer guten halben Stunde gelang Jakob Niederle durch einen verwandelten Freistoß die Führung. Fortan waren die Platzherren gezwungen, noch aktiver geworden.