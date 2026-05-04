TSV Burggen/Bernbeuren fällt auf Abstiegsplatz nach Heimpleite gegen Münsing

Fotos Burggen_Bernbeuren - Münsing Fußball, Kreisliga – Foto: Holger Wieland

„Wir haben gut mitgehalten“, sah Landes keinen wesentlichen Unterschied zwischen seiner Mannschaft und dem Tabellendritten. Burggen hielt bis zum Schluss das Geschehen offen und hätte sich eigentlich auch mit einem Punkt belohnen können, wenn es sich nicht selbst im Weg gestanden wäre. Bereits nach einer Viertelstunde gerieten die Platzherren genauso unglücklich wie überflüssig in Rückstand, als Keeper Wolfgang Meyer bei einem Abschlag den Ball an Michael Geiger verlor, der sich nicht zweimal bitten ließ. „Das hat die Moral einknicken lassen“, räumte Landes ein.

Burggen – Vier Spieltage vor Schluss ist die Spannung im Abstiegskampf der Kreisliga kaum noch zu überbieten. Gerade ein Punkt trennt vier Mannschaften, die alle entweder noch die Klasse sichern, direkt absteigen oder in die Relegation rutschen können. „Jetzt wird es interessant“, fiebert Patrick Landes den Showdown entgegen. Der Trainer des TSV Burggen/ Bernbeuren hätte sich lieber eine etwas entspanntere Ausgangslage gewünscht. Weil seine Kicker ihr Heimspiel gegen den SV Münsing mit 2:4 (1:3) verloren, logieren sie aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Zuversicht, die eigene Haut noch zu retten, ist jedoch groß. Denn so viele Missgeschicke wie gegen Münsing können schlecht noch einmal an einem Tag zusammenkommen.

TSV Burggen/Bernbeuren fehlt in der Offensive die nötige Konsequenz

Allerdings ist seine Elf inzwischen so gefestigt, dass sie sich bald wieder aufrappelte und durch Martin Schmölz zum verdienten Ausgleich kam. Mit diesem Ergebnis wäre der TSV auch in die Pause gegangen, wenn nicht Maximilian Spilker einen scharf getretenen Freistoß noch eingeköpfelt hätte. Der erneute Rückstand in der 45. Minute löste eine Kettenreaktion in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Als die Gäste einen Angriff der Bernbeurener und Burggener mit einem langen Schlag klärten, sprang der Ball auf dem harten Boden über den weit vor seinem Kasten postierten Wolfgang Meyer und wurde zur Vorlage für Ferdinand Seitz, der sich die Chance nicht entgehen ließ.

Aber auch von diesem Tiefschlag erholten sich die Platzherren. Nicht einmal eine Viertelstunde war im zweiten Durchgang absolviert, als Manuel Jäger den Anschluss herstellte. Danach verlief das Geschehen vollkommen ausgeglichen, nur fehlte der Spielgemeinschaft in der Offensive die nötige Konsequenz, um auch noch den Ausgleich zu markieren. Am Ende fing sie sich noch einen Konter von Valentino Stojadinovic zum entscheidenden Gegentor zum 2:4 ein.