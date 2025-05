TSV Burgfarrnbach nutzt individuelle Fehler eiskalt aus

In einem temporeichen und phasenweise offen geführten Spiel setzte sich der TSV Burgfarrnbach mit 3:1 beim SV Hagenbüchach durch. Die Gäste nutzten die Unsicherheiten in der Defensive des SVH konsequent und untermauerten damit ihren Anspruch auf den Relegationsplatz zur Kreisliga.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lebhaft. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, zeigten im Mittelfeld streckenweise sehenswerte Ballstafetten. Ein Lattentreffer des SVH in der 52. Minute leitete die wohl beste Phase der Hausherren ein, die jedoch jäh endete: Ein folgenschwerer Ballverlust in der Innenverteidigung ermöglichte Tim Reischl in der 68. Minute das 2:0 für Burgfarrnbach.

Der SV Hagenbüchach begann mutig und war in der Anfangsphase das spielbestimmende Team. Zwar konnte sich die Heimelf eine Feldüberlegenheit erarbeiten, blieb vor dem gegnerischen Tor jedoch zu harmlos. Burgfarrnbach agierte aus einer kompakten Defensive heraus und setzte auf Konter – mit Erfolg. Nach einem weiten Befreiungsschlag über die rechte Seite landete eine flache Hereingabe bei Hannes Huber, der in der 42. Minute zum 1:0 für die Gäste einschob. Zwei Abwehrspieler des SVH verpassten zuvor den Ball, was den Weg zum Tor frei machte.

Der SV Hagenbüchach gab sich nicht geschlagen. Steffen Pfau verkürzte mit einem sehenswerten Schuss in den Torwinkel auf 1:2 (76.), kurz darauf setzte Cedric Weghorn per Kopf knapp drüber. Die Hoffnung auf den Ausgleich währte nur kurz: In der 84. Minute stellte erneut Reischl nach einem weiteren Abwehrfehler den alten Abstand wieder her.

In einer hitzigen Schlussphase kam es in der 80. Minute nach einem Foulspiel zu einer Rudelbildung, in deren Folge sowohl SVH-Spieler Alireza Karimi als auch ein Akteur des TSV Burgfarrnbach die Rote Karte sahen. Der SVH warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, blieb jedoch ohne nennenswerte Torchance.