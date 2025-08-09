TSV Burgdorf vor schwerem Auftakt gegen TuS Garbsen

Vor dem ersten Punktspiel der neuen Saison am Sonntag (15 Uhr) gegen den TuS Garbsen mahnt TSV-Burgdorf-Trainer Halit Özden zur Vorsicht. „Die einzige Erwartung, die ich an das Team habe, ist, dass wir den Gegner nicht unterschätzen“, betont er. Der jüngste 3:1-Sieg im Pokal dürfe nicht täuschen: „Nur weil wir sie dort geschlagen haben, heißt das nicht, dass es ein Selbstläufer wird. Definitiv nicht.“

Der Coach sieht die Partie als echte Herausforderung: „Der Gegner kann sehr guten Fußball spielen, das haben sie bewiesen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe.“ Zum Saisonstart rechnet er mit einem intensiven Duell: „Jeder wird wahrscheinlich alles reinwerfen, und dann hoffe ich, dass wir am Ende der glückliche Sieger sind. Aber es wird ein schweres Spiel, definitiv.“

Neben dem Ergebnis legt Özden besonderen Wert auf die Entwicklung seines Teams. „Das Teamgefüge sollte passen – das Miteinander, Füreinander, das ist mir persönlich sehr wichtig“, sagt er. Auch nach außen solle erkennbar sein, „dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die zusammengewachsen ist“. Angesichts zahlreicher neuer, vor allem junger Spieler sieht er darin einen zentralen Baustein für den Erfolg in der neuen Saison.