TSV Burgdorf und TuS Garbsen trennen sich torlos

Trainer Halit Özden vom TSV Burgdorf beschrieb das Spiel als erwartet schwer und ausgeglichen: „Gabsen hat sich ganz gut auf uns eingestellt, die Formation etwas umgestellt und war gegen den Ball sehr eklig, was sie auch sehr, sehr gut gemacht haben.“ Özden lobte den Einsatz des Gegners: „Sie haben die Zweikämpfe gut angenommen und uns teilweise vor eine Herausforderung gestellt.“ Seine Mannschaft habe zwar „einige gute Möglichkeiten“ gehabt, diese jedoch nicht konsequent genutzt. Insgesamt sei es „ein Mittelfeldspiel“ gewesen, das „ehrlich gesagt keinen Sieger verdient“ gehabt habe. Zufrieden sei man mit dem Punktgewinn zum Saisonstart.

Auch Daniel Thomaschewski, Trainer von TuS Garbsen, bewertete die Begegnung sachlich: „Kampfbetont, wie erwartet. Hitzig, beide nichts genommen in den Zweikämpfen.“ Er sah seine Mannschaft spielerisch im Vorteil, kritisierte aber die ungenaue Chancenverwertung: „Der letzte Ball kam oft nicht an, entweder zu lang oder zu kurz.“ Zudem hätten die Garbsener Konter besser zu Ende gespielt werden können.