TSV Burgau vs. SV Aislingen 0:0

Die erste Partie im neuen Jahr in Burgau endete torlos. Dabei hatten die Kapellenbergler gute Chancen, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Bereits in den Anfangsminuten hätten Niklas Hahn bzw. Tom Wagner für den ersten Treffer sorgen können. Kurz darauf landete Fabian Müllers Schuss noch in den Händen des gegnerischen Keepers. Auch Christoph Bronnhubers Chance nach einem Freistoß wurde von diesem abgeblockt. Auf der Gegenseite musste SVA – Schlussmann Simon Eberle im ersten Durchgang zweimal gegen Hhisen Gashi parieren. In der zweiten Halbzeit ließen die dicken Chancen auf sich warten. Kurz vor Spielende hatten sowohl Spielertrainer Christoph Bronnhuber als auch André Lößner das Tor des Tages auf der Sohle. Leider verfehlte das Leder das Gehäuse jeweils um Zentimeter.

Autor: Elisabeth Sturm