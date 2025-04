TSV Bülstedt/Vorwerk setzt Serie auch bei Tabellenführer Selsingen for

Der TSV Bülstedt/Vorwerk bleibt auch im fünften Pflichtspiel des Jahres ungeschlagen und feiert einen 1:0-Erfolg beim Kreisligaspitzenreiter MTSV Selsingen, der die erste Niederlage in der Liga seit dem 11. Oktober letzten Jahres hinnehmen muss.

Von Beginn an stand Bülstedt/Vorwerk defensiv kompakt und ließ den Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. „Wir haben sehr gut gestanden. Selsingen hatte eigentlich keine einzige klare Chance im gesamten Spiel“, resümierte TSV-Trainer Klaus Albrecht. Bereits in der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Gäste die besseren Gelegenheiten. Jan Philipp Blome schob einen Schuss aus der Distanz knapp am rechten Pfosten vorbei, und ein Freistoß von Janos Lemmermann wurde von Selsingens Torhüter stark aus dem Winkel gefischt.