TSV Buchholz schießt 15, ETSV siegt wieder, Atlantik & Sasel stark

Die Vorbereitung läuft - und auch wenn Testspiele im Sommer grundsätzlich vorsichtig eingeordnet werden müssen, haben einige Resultate vom Freitag durchaus Aussagekraft. Der neu formierte ETSV Hamburg feierte nach dem 2:0 gegen HT 16 den nächsten Sieg, blieb erneut ohne Gegentor und gewann gegen SC Nienstedten deutlich mit 5:0. TSV Buchholz 08 setzte beim 15:2 gegen den Lüneburger SV ein dickes Ausrufezeichen. Dazu gewannen TSV Sasel, TBS Pinneberg und Eintracht Norderstedt klar. Für SV Altengamme gab es dagegen bei BFSV Atlantik 97 eine Niederlage.

ETSV bleibt erneut ohne Gegentor

Der ETSV Hamburg scheint nach dem großen Umbruch schnell wieder Stabilität entwickeln zu wollen. Gegen Nienstedten gewann der Meister der vergangenen Oberliga Hamburg-Saison mit 5:0. Schon zuvor hatte der ETSV gegen HT 16 mit 2:0 gewonnen, nun folgte der zweite klare Testspielerfolg ohne Gegentreffer.

Natürlich ist ein Vorbereitungsspiel gegen einen Landesligisten kein endgültiger Maßstab. Für einen Kader, der nach Meistertitel, Regionalliga-Verzicht und zahlreichen Abgängen praktisch neu aufgebaut wird, sind solche Ergebnisse aber wichtig. Der neue ETSV sammelt Siege, Gegentorlosigkeit und Selbstverständnis. Genau das braucht eine Mannschaft, die sich nach einem außergewöhnlichen Sommer neu finden muss.

Buchholz mit 15:2 als Ausrufezeichen

Das auffälligste Ergebnis des Tages lieferte Buchholz 08. Der Oberligist gewann gegen den Bezirksligisten Lüneburger SV mit 15:2. Auch gegen einen unterklassigen Gegner ist ein solches Resultat keine Selbstverständlichkeit, zumal Buchholz nach dem frühen 1:1 schnell komplett davonzog.

Im Ticker fallen vor allem Böhmker und Mrozek Glischinski auf. Böhmker traf viermal, Mrozek Glischinski dreimal. Dazu trugen sich unter anderem Stahl, Borck, Cassel und Löffke in die Torschützenliste ein. Der Testwert bleibt begrenzt, aber das Ergebnis ist dennoch ein deutliches Signal: Buchholz bringt früh Offensivwucht auf den Platz.

Sasel und TBS gewinnen deutlich

Auch Sasel präsentierte sich torhungrig. Gegen Rapid Lübeck aus der Oberliga Schleswig-Holstein gewann der Oberligist aus Hamburg mit 8:0. Das Ergebnis ist klar genug: Sasel ließ dem Gegner keine Luft und setzte in der Vorbereitung ein starkes Zeichen. Sechs Treffer fielen im zweiten Durchgang.

TBS Pinneberg gewann ebenfalls deutlich. Der Oberliga-Aufsteiger setzte sich beim FC Elmshorn mit 6:0 durch. Für TBS ist das nach den vielen spannenden Personalien im Sommer ein ordentlicher Fingerzeig. Gegen einen Landesligisten-Neuling muss ein Oberligist zwar favorisiert sein, ein 6:0 auswärts bleibt aber ein sauberer Auftritt.

Atlantik schlägt Altengamme

Ein Ergebnis mit anderer Richtung gab es beim Duell zwischen Atlantik 97 und Altengamme. Der Bezirksligist schlug den guten Landesligisten mit 3:1. Für Atlantik trafen laut Ticker Khlan, Sievers und Rieken-Morel, für Altengamme war Reimers erfolgreich.

Gerade weil Altengamme in der Landesliga Hansa ein etablierter und gut einzuschätzender Klub ist, fällt dieser Testspielsieg auf. Atlantik bekommt dadurch Rückenwind, während Altengamme das Ergebnis sicher nicht überbewerten muss, aber auch nicht komplett ignorieren wird.

Norderstedt gewinnt im Hanse Merkur Cup

Eintracht Norderstedt erledigte seine Aufgabe im Hanse Merkur Cup souverän. Der Regionalligist gewann gegen Kaltenkirchener TS aus der Oberliga Schleswig-Holstein mit 3:0. Brendel traf doppelt, dazu kam ein Eigentor kurz vor Schluss.

Für Norderstedt war es ein kontrollierter Auftritt gegen einen klassentieferen Gegner. Solche Spiele sind in der Vorbereitung selten spektakulär, aber wichtig für Rhythmus und Stabilität. Der Regionalligist blieb ohne Gegentor und setzte sich am Ende standesgemäß durch.