 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

TSV Buchholz schießt 15, ETSV siegt wieder, Atlantik & Sasel stark

Testspiele in Hamburg: ETSV Hamburg bleibt erneut ohne Gegentor, TSV Buchholz 08 gewinnt 15:2 und BFSV Atlantik 97 schlägt SV Altengamme. Siege für Eintracht Norderstedt, TBS Pinneberg und TSV Sasel.

von red · Heute, 22:43 Uhr · 0 Leser
Auch Eintracht Norderstedt siegt.
Auch Eintracht Norderstedt siegt. – Foto: IMAGO IMAGES

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Oberliga Hamburg

Mehrere Hamburger Teams haben am Freitagabend deutliche Ergebnisse geliefert. ETSV Hamburg, TSV Sasel, TBS Pinneberg und TSV Buchholz 08 gewannen klar, während der SV Altengamme bei Atlantik unterlag.

Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 3. Juli 2026

Heute, 19:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
8
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
15
2
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
BFSV Atlantik 97
BFSV Atlantik 97Atlantik 97
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
3
1
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
Kaltenkirchener Turnerschaft
Kaltenkirchener TurnerschaftKa´kirchen
3
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
0
6
Abpfiff

Die Vorbereitung läuft - und auch wenn Testspiele im Sommer grundsätzlich vorsichtig eingeordnet werden müssen, haben einige Resultate vom Freitag durchaus Aussagekraft. Der neu formierte ETSV Hamburg feierte nach dem 2:0 gegen HT 16 den nächsten Sieg, blieb erneut ohne Gegentor und gewann gegen SC Nienstedten deutlich mit 5:0. TSV Buchholz 08 setzte beim 15:2 gegen den Lüneburger SV ein dickes Ausrufezeichen. Dazu gewannen TSV Sasel, TBS Pinneberg und Eintracht Norderstedt klar. Für SV Altengamme gab es dagegen bei BFSV Atlantik 97 eine Niederlage.

ETSV bleibt erneut ohne Gegentor

Der ETSV Hamburg scheint nach dem großen Umbruch schnell wieder Stabilität entwickeln zu wollen. Gegen Nienstedten gewann der Meister der vergangenen Oberliga Hamburg-Saison mit 5:0. Schon zuvor hatte der ETSV gegen HT 16 mit 2:0 gewonnen, nun folgte der zweite klare Testspielerfolg ohne Gegentreffer.

Natürlich ist ein Vorbereitungsspiel gegen einen Landesligisten kein endgültiger Maßstab. Für einen Kader, der nach Meistertitel, Regionalliga-Verzicht und zahlreichen Abgängen praktisch neu aufgebaut wird, sind solche Ergebnisse aber wichtig. Der neue ETSV sammelt Siege, Gegentorlosigkeit und Selbstverständnis. Genau das braucht eine Mannschaft, die sich nach einem außergewöhnlichen Sommer neu finden muss.

Buchholz mit 15:2 als Ausrufezeichen

Das auffälligste Ergebnis des Tages lieferte Buchholz 08. Der Oberligist gewann gegen den Bezirksligisten Lüneburger SV mit 15:2. Auch gegen einen unterklassigen Gegner ist ein solches Resultat keine Selbstverständlichkeit, zumal Buchholz nach dem frühen 1:1 schnell komplett davonzog.

Im Ticker fallen vor allem Böhmker und Mrozek Glischinski auf. Böhmker traf viermal, Mrozek Glischinski dreimal. Dazu trugen sich unter anderem Stahl, Borck, Cassel und Löffke in die Torschützenliste ein. Der Testwert bleibt begrenzt, aber das Ergebnis ist dennoch ein deutliches Signal: Buchholz bringt früh Offensivwucht auf den Platz.

Sasel und TBS gewinnen deutlich

Auch Sasel präsentierte sich torhungrig. Gegen Rapid Lübeck aus der Oberliga Schleswig-Holstein gewann der Oberligist aus Hamburg mit 8:0. Das Ergebnis ist klar genug: Sasel ließ dem Gegner keine Luft und setzte in der Vorbereitung ein starkes Zeichen. Sechs Treffer fielen im zweiten Durchgang.

TBS Pinneberg gewann ebenfalls deutlich. Der Oberliga-Aufsteiger setzte sich beim FC Elmshorn mit 6:0 durch. Für TBS ist das nach den vielen spannenden Personalien im Sommer ein ordentlicher Fingerzeig. Gegen einen Landesligisten-Neuling muss ein Oberligist zwar favorisiert sein, ein 6:0 auswärts bleibt aber ein sauberer Auftritt.

Atlantik schlägt Altengamme

Ein Ergebnis mit anderer Richtung gab es beim Duell zwischen Atlantik 97 und Altengamme. Der Bezirksligist schlug den guten Landesligisten mit 3:1. Für Atlantik trafen laut Ticker Khlan, Sievers und Rieken-Morel, für Altengamme war Reimers erfolgreich.

Gerade weil Altengamme in der Landesliga Hansa ein etablierter und gut einzuschätzender Klub ist, fällt dieser Testspielsieg auf. Atlantik bekommt dadurch Rückenwind, während Altengamme das Ergebnis sicher nicht überbewerten muss, aber auch nicht komplett ignorieren wird.

Norderstedt gewinnt im Hanse Merkur Cup

Eintracht Norderstedt erledigte seine Aufgabe im Hanse Merkur Cup souverän. Der Regionalligist gewann gegen Kaltenkirchener TS aus der Oberliga Schleswig-Holstein mit 3:0. Brendel traf doppelt, dazu kam ein Eigentor kurz vor Schluss.

Für Norderstedt war es ein kontrollierter Auftritt gegen einen klassentieferen Gegner. Solche Spiele sind in der Vorbereitung selten spektakulär, aber wichtig für Rhythmus und Stabilität. Der Regionalligist blieb ohne Gegentor und setzte sich am Ende standesgemäß durch.

Die Testspiele in Hamburg am Dienstag, 30. Juni 2026

Di., 30.06.2026, 18:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
FC St. Pauli
FC St. PauliFC St. Pauli
2
6

Di., 30.06.2026, 19:00 Uhr
Eichholzer SV
Eichholzer SVE´holzer SV
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
0
8
Abpfiff

Di., 30.06.2026, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
1
1
Abpfiff

Di., 30.06.2026, 19:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
0
6
Abpfiff

Di., 30.06.2026, 20:00 Uhr
Heider SV
Heider SVHeider SV
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
3
2
Abpfiff

Di., 30.06.2026, 19:30 Uhr
Dulsberger SC Hanseat
Dulsberger SC HanseatDSC Hanseat
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
Abgebrochen

Die Testspiele in Hamburg am Mittwoch, 1. Juli 2026

Mi., 01.07.2026, 18:45 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
TSV Holm
TSV HolmTSV Holm
2
1
Abpfiff

Mi., 01.07.2026, 19:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
0
1
Abpfiff

Mi., 01.07.2026, 19:00 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
0
2

Mi., 01.07.2026, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
5
0
Abpfiff

Mi., 01.07.2026, 19:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
0
2
Abpfiff

Die Testspiele in Hamburg am Donnerstag, 2. Juli 2026

Gestern, 18:30 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
1
2

Gestern, 20:15 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
Moorreger SV
Moorreger SVMoorreger SV
0
0
Abpfiff

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

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