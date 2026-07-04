TSV Buchholz entdeckt Spieler beim FC Süderelbe

Das ist Luca Heinbockel. – Foto: Felix Schlikis

Der TSV Buchholz 08 hat seine Defensive verstärkt. Luca Heinbockel wechselt von der zweiten Mannschaft des FC Süderelbe in die Nordheide und soll künftig beim Oberligisten mehr Optionen im Abwehrzentrum geben. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger war zuletzt Stammspieler in der Bezirksliga-Mannschaft des FCS, durfte aber auch bereits Oberliga-Luft schnuppern.

Für Buchholz ist der Transfer keine kurzfristige Zufallsentscheidung. Der Klub hatte Heinbockel schon länger im Blick, der Spieler trainierte nach Vereinsangaben auch bereits mehrfach mit der Mannschaft. Nun hat es im dritten Anlauf mit dem Wechsel zu 08 geklappt.

Auch der Teammanager freut sich über den Zugang. „Im dritten Anlauf haben wir nun endlich zueinander gefunden. Wir waren mit Luca bereits länger im Austausch und er war auch schon öfters bei uns mit im Training. Menschlich hätte es von Anfang an gepasst, doch die letzten beiden Herrenjahre haben ihm absolut gut getan“, erklärt er in den Vereinsmedien.

In den Vereinsmedien bringt Heinbockel sein Ziel knapp auf den Punkt: „Ich will viele Siege mit 08 feiern!!!“ Genau dabei soll er der Mannschaft mit seiner Präsenz in der Defensive helfen.

Sportlich sieht Buchholz den Innenverteidiger offenbar bereit für den nächsten Schritt. „Im Training sehen wir schon, dass er unserer Defensive helfen kann“, heißt es weiter. Dass der Wechsel am Ende in eher ungewöhnlichem Rahmen finalisiert wurde, erzählt der Verein ebenfalls: „Wir haben das Ding beim Gassigehen mit unseren Hunden klar gemacht - in einer Hand das Handy am Ohr und in der anderen die Leine.“

Nächster Schritt beim Oberligisten

Für Heinbockel bedeutet der Wechsel von Süderelbes Zweitvertretung zu Buchholz 08 einen klaren Sprung. Aus der Bezirksliga geht es in ein Umfeld, das in der Oberliga Hamburg seit Jahren eine feste Adresse ist. Dass er bereits höherklassige Eindrücke sammeln konnte, erleichtert den Übergang, ersetzt aber nicht die Herausforderung, sich in der Nordheide dauerhaft durchzusetzen.

Buchholz bekommt mit Heinbockel einen jungen Innenverteidiger, der Spielpraxis, Entwicklungspotenzial und erste Oberliga-Erfahrung mitbringt. Für die Defensive von 08 ist er damit ein spannender Zugang - und einer, bei dem die Verbindung offenbar schon länger vorbereitet war.

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