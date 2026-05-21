TSV Buchholz 08 verändert sich - und bleibt sich treu

Ein Oberliga-Dino: TSV Buchholz! – Foto: IMAGO / Lobeca

Der TSV Buchholz 08 stellt sich für die kommende Saison in der Oberliga Hamburg neu auf, ohne dabei einen kompletten Bruch zu vollziehen. Marco Spangenberg übernimmt im Sommer als neuer Cheftrainer an der Otto-Koch-Kampfbahn. Christoph Behrens, der die Mannschaft bisher als Trainer verantwortet hatte, bleibt dem Verein erhalten und rückt in die Rolle des Co-Trainers. Komplettiert wird das Trainerteam durch Torben Bellmann und Torwarttrainer Baktasch Popal.

Kühn lobt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Arbeit von Behrens. „Wenn mir Zuschauer sagen, dass unser Spielstil immer ansehnlicher wird, dann kann ich die Blumen an Christoph weitergeben. Wir wollen Lösungen mit Ball am Fuß finden und genau da wird Marco die Entwicklung fortführen. Er übernimmt eine intakte Einheit mit tollen Charakteren, die alle Lust haben auf Input, um unser Spiel weiter zu verbessern. Dazu hätte ich nichts dagegen, wenn wir etwas weniger Gegentore fangen.“

Für Teammanager Julian Kühn ist diese Lösung eine Mischung aus Kontinuität und neuem Impuls. Schon in der Rückrunde hatte Buchholz gezeigt, dass die Mannschaft nach einem schwierigen Winter auf einem guten Weg ist. Nun soll die sportliche Entwicklung unter Spangenberg fortgeführt werden. Dabei geht es nicht darum, alles neu zu erfinden, sondern vorhandene Ansätze weiterzuschärfen.

Spangenberg kommt mit Erfahrung aus dem regionalen Fußball nach Buchholz. Er war zuvor unter anderem im Landkreis aktiv, beim TVV Neu Wulmstorf und bei der SG Estetal. Bei seiner Vorstellung hob er die besondere Identität von Buchholz hervor und bezeichnete 08 als „gallisches Dorf“, das sich seit mehr als 20 Jahren in der Oberliga behauptet und trotzdem seinen familiären Kern bewahrt hat.

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers ging es um Buchholz als „Nordheide-Dino“, die 20-jährige Oberliga-Zugehörigkeit, den schwierigen Winter und die starke Rückrunde. Im zweiten Teil steht nun die Frage im Mittelpunkt, wie dieser Weg unter neuer Führung fortgesetzt werden soll.

Genau diese Mischung passt zur Buchholzer Idee. Der Verein sucht keinen Trainer, der den Standort komplett verändert, sondern jemanden, der die vorhandene Identität versteht und weiterentwickelt. Kühn hatte bereits bei der Vorstellung betont, dass Spangenberg ein großes Netzwerk in der Region habe, den Sport lebe und dabei „nie die Menschen hinter dem Ganzen“ vergesse.

Dass Behrens im Trainerteam bleibt, ist dabei ein wichtiger Baustein. Es verhindert eine vollständige Zäsur und erhält Wissen über Mannschaft, Abläufe und Entwicklung. Gleichzeitig kann Spangenberg als neuer Cheftrainer eigene Akzente setzen. Für eine Mannschaft, die nach einer starken Rückrunde mit Selbstvertrauen in die neue Saison gehen kann, ist diese Balance wertvoll.

Sportlich ist die Richtung klar: Buchholz will Lösungen mit Ball am Fuß finden, den ansehnlicher gewordenen Spielstil fortführen und dabei defensiv stabiler werden. Kühn sagt es mit einem kleinen Augenzwinkern, aber der Punkt ist ernst: Weniger Gegentore würden dem Team helfen, die positiven Ansätze der Rückrunde noch besser in Ergebnisse umzusetzen.

Kaderplanung bleibt noch intern

Bei der Kaderplanung hält sich Buchholz bewusst zurück. Es gibt bereits Entscheidungen, aber der Verein will sie noch nicht veröffentlichen. Kühn erklärt diese Zurückhaltung mit Rücksicht auf andere Klubs. „Uns werden Spieler verlassen und genauso haben wir bereits Einigungen mit neuen Jungs. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, im Amateurbereich so schnell wie möglich darüber zu berichten - andere Vereine können noch in einer heißen Phase stecken, wo solche News dann nicht unbedingt hilfreich sind.“

Diese Haltung ist nachvollziehbar. Gerade im Amateurfußball können Wechselmeldungen in der entscheidenden Saisonphase Unruhe auslösen. Buchholz will deshalb erst Ende Mai konkreter Auskunft geben. Für den Moment bleibt nur klar: Es wird Veränderungen geben, aber der Verein kommuniziert sie bewusst später.

Auch das passt zur Buchholzer Arbeitsweise, die Kühn immer wieder beschreibt. Der Verein will seriös handeln, sauber mit Spielern und anderen Klubs umgehen und nicht um jeden Preis möglichst früh Nachrichten produzieren. Gleichzeitig ist die sportliche Planung natürlich im Hintergrund bereits angelaufen. Spangenberg übernimmt keine offene Baustelle, sondern eine Mannschaft, die im Kern funktioniert und gezielt angepasst werden soll.

Die Rückrunde hat gezeigt, dass die Grundlage stimmt. Wenn Buchholz die positive Entwicklung mit Ball fortführt, defensiv stabiler wird und die Kaderentscheidungen passend setzt, kann der Verein die schwierige Hinrunde der abgelaufenen Saison als Erfahrung nutzen. Der Anspruch dürfte sein, nicht erneut in eine Lage zu geraten, in der die Ziele im Winter deutlich nach unten korrigiert werden müssen.

Buchholz bleibt Buchholz

Der vielleicht wichtigste Punkt in Kühns Aussagen betrifft aber nicht einzelne Personalien. Es geht um die Identität des Vereins. Buchholz spielt seit mehr als 20 Jahren in der Oberliga, verfügt aber im Vergleich zu vielen Konkurrenten über deutlich geringere finanzielle Möglichkeiten. Trotzdem gelingt es dem Klub Jahr für Jahr, eine Mannschaft aufzustellen, die in Hamburgs höchster Spielklasse konkurrenzfähig ist.

Kühn formuliert das mit großer Wertschätzung: „Da wir mittlerweile über 20 Jahre in der Oberliga spielen, ist das alles für viele total normal, doch das Gegenteil ist der Fall - im Ligavergleich haben wir einen Etat, der nur einen Bruchteil anderer Teams beträgt. Und dennoch entscheiden sich jedes Jahr viele Jungs gegen unmoralische Angebote und für 08. Dass wir Jahr für Jahr im Hamburger Oberhaus dabei sind, ist gar nicht hoch genug anzurechnen! Ich bin richtig stolz darauf, was wir hier sportlich und menschlich auf die Beine stellen.“

Dieser Absatz trägt den zweiten Teil besonders gut, weil er erklärt, warum der Trainerwechsel nicht isoliert betrachtet werden sollte. Spangenberg übernimmt nicht einfach eine Oberliga-Mannschaft, sondern einen Verein mit klarer Kultur. Buchholz definiert sich über Gemeinschaft, Verlässlichkeit und ein Umfeld, in dem Spieler offenbar bewusst bleiben oder kommen, obwohl andere Angebote finanziell lukrativer sein können.

Das macht den nächsten Schritt interessant. Neue Impulse sollen kommen, aber die DNA soll bleiben. Der Verein will sich spielerisch weiterentwickeln, ohne seinen menschlichen Kern zu verlieren. Genau diese Balance dürfte für Spangenberg, Behrens und das gesamte Trainerteam entscheidend werden.

Neue Impulse, alter Kern

Der TSV Buchholz 08 geht also mit Veränderung in die neue Saison, aber nicht mit Unruhe. Der neue Cheftrainer steht fest, der bisherige Trainer bleibt im Team, die Kaderplanung läuft, und die Rückrunde hat gezeigt, dass die Mannschaft mehr kann, als sie in der ersten Saisonhälfte gezeigt hatte. Das ist eine solide Ausgangslage für einen Klub, der in der Oberliga Hamburg längst zur festen Einrichtung geworden ist.

Für Kühn ist entscheidend, dass Buchholz auch künftig Buchholz bleibt. Ein Verein, der sauber arbeitet, der sich über Gemeinschaft definiert und der seine Oberliga-Zugehörigkeit nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet. Spangenberg soll diese Entwicklung fortführen, Behrens bleibt als wichtige Konstante dabei, und die Mannschaft bekommt neuen Input.

Am Ende geht es um eine einfache, aber anspruchsvolle Aufgabe: Buchholz will sich verändern, ohne sich zu verbiegen. Die Rückrunde hat Mut gemacht. Die Trainerentscheidung schafft Planungssicherheit. Nun muss der Nordheide-Dino zeigen, dass er auch mit neuer Rollenverteilung wach bleibt.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: